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На форуме АРХ МОСКВА 2024 о новом проекте расскажет ГК «РОССА РАКЕННЕ СПб»

Общество
На форуме АРХ МОСКВА 2024 о новом проекте расскажет ГК «РОССА РАКЕННЕ СПб»


Выставка АРХ МОСКВА пройдёт с 22 по 25 мая 2024 года в Гостином дворе. Проект храма в Териберке вдохновлен обликом утраченного в 2018 году Храма Успения Пресвятой Богородицы (Республика Карелия) и отсылает к традициям древнерусской деревянной архитектуры, типичной для северных регионов страны. Основными материалами храма станут дерево и стекло. Большая площадь остекления наполнит храм светом и создаст открытое проницаемое со всех сторон пространство, а также позволит наблюдать северное сияние — уникальное природное явление Заполярья.

«Россия имеет давнюю и богатую традицию деревянного зодчества, а Русский Север, в первую очередь, храмовая архитектура — это отдельная страница в истории архитектуры. К сожалению, у многих деревянное зодчество только с историей и ассоциируется. Эпоха индустриализации и массового строительства, конечно, в значительной степени исказила строительные практики в нашей стране, но АРХИWOOD как один из лидеров сегмента деревянного строительства в РФ, сегодня пытается переломить сложившийся тренд и вернуть деревянному зодчеству актуальность. Мы реализуем подобные проекты, демонстрирующие, как традиции и современные технологии могут взаимодействовать и дополнять друг друга, вместе с нашими коллегами. В частности, мы представим один из таких проектов в рамках предстоящего мероприятия, что станет также важным шагом на пути развития нового тренда», – отметил Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA).

«В прошлом году на АРХ МОСКВЕ наше бюро выступило с проектом мечети в Казани, и на предстоящей выставке мы продолжаем тему религиозных строений. Несмотря на разный масштаб: мечеть – грандиозное сооружение, храм в Териберке – камерный, оба проекта для нас несут схожие ценности и идеи. Мы создаем место для общения и просвещения людей, которое будет сочетать в себе традиции, открытость и прогрессивный подход к архитектуре. В проекте мы переосмысляем традиционный облик храма с учетом особенностей уникального места – Териберки, а главное – создаем пространство для единения людей независимо от их взглядов и конфессий», – заявили основатели бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Александр Цимайло и Николай Ляшенко.