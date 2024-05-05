5 Мая 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
10:34 | 05 мая
Общественники поддержали мировое соглашение по скоростному трамваю
16:51 | 04 мая
Саратов с нетерпением ждёт скоростной трамвай
21:17 | 03 мая
Tatarka выпустила долгожданный трек
17:00 | 03 мая
Ветерану Великой Отечественной войны благоустроили придомовую территорию
16:00 | 03 мая
Саратовская школа-интернат завоевала Гран-При Международного фестиваля «Наследники традиций»
15:00 | 03 мая
Учителя региона награждены благодарственными письмами Министерства просвещения РФ
14:00 | 03 мая
В школах региона откроются кружки по управлению беспилотниками
13:57 | 03 мая
Саратовцев приглашают на премьеру спектакля «Неудачники.Да»
13:00 | 03 мая
Архитектурные особенности трех старинных домов определили специалисты
12:51 | 03 мая
В Саратове проходит экстрим-шоу каскадеров
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Общественники поддержали мировое соглашение по скоростному трамваю

Общество
Общественники поддержали мировое соглашение по скоростному трамваю


Антон Синицын, председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по транспорту и дорожной инфраструктуре:
- Мировое соглашение между заказчиком и подрядчиком, который занимается реконструкцией трамвайного маршрута N9, полностью поддерживаю. Это означает, что работы на объекте возобновятся и делать это будет прежний подрядчик. Компания уже хорошо знает объект, выполнила большой объем работ, закупила необходимые материалы и оборудование. Поэтому то, что консенсус найден и все разногласия устранены - на руку всем, но прежде всего жителям и гостям города Саратова, которые в скором времени получат возможность пользоваться трамвайным маршрутом, а с учётом уже закупленного нового подвижного состава будут пользоваться общественным транспортом с новым уровнем комфорта.
Мы, как представители общественности, профильной комиссии Общественной палаты области, проконтролируем, чтобы все работы на объекте были завершены в установленные сроки и с соблюдением всех требований по качеству.