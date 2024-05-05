Общественники поддержали мировое соглашение по скоростному трамваю

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Антон Синицын, председатель комиссии Общественной палаты Саратовской области по транспорту и дорожной инфраструктуре:- Мировое соглашение между заказчиком и подрядчиком, который занимается реконструкцией трамвайного маршрута N9, полностью поддерживаю. Это означает, что работы на объекте возобновятся и делать это будет прежний подрядчик. Компания уже хорошо знает объект, выполнила большой объем работ, закупила необходимые материалы и оборудование. Поэтому то, что консенсус найден и все разногласия устранены - на руку всем, но прежде всего жителям и гостям города Саратова, которые в скором времени получат возможность пользоваться трамвайным маршрутом, а с учётом уже закупленного нового подвижного состава будут пользоваться общественным транспортом с новым уровнем комфорта.Мы, как представители общественности, профильной комиссии Общественной палаты области, проконтролируем, чтобы все работы на объекте были завершены в установленные сроки и с соблюдением всех требований по качеству.