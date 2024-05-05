Саратов с нетерпением ждёт скоростной трамвай

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Николай Островский, председатель городской Общественной палаты прокомментировал заключение мирового соглашения по строительству трамвайных путей в рамках реализации проекта скоростного трамвая.- В Саратов прибыли уже шесть новых трамваев, объявлен аукцион на закупку очередной партии. И такие позитивные новости, к сожалению, сопровождались досадными комментариями о том, что строительство путей по 9 маршруту было приостановлено. К счастью, эта ситуация разрешилась, заключено мировое соглашение между ООО СГЭТ и подрядной организацией. Работы будут продолжены, город получит современный, экологически чистый транспорт.Борис Абрамович Кайданов, председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства области:Трамваю быть!- Вчера заключено мировое соглашение с подрядчиком " ФрактджетСтрой". Честно говоря, это наверное, самый благоприятный исход для этой затянувшейся истории не только для участников стройки, но и для всех горожан, которые привыкли пользоваться трамваем.Напомню, многие города потеряли этот вид транспорта, а в Саратове очень любят трамвай. Жители радовались, узнав про реконструкцию трамвайной сети, которая подразумевала, что трамвай не только останется, но и станет современным и комфортным средством передвижения.Мировое соглашение с подрядчиком - шаг к возобновлению работ. Но тут уж все стороны должны отнестись к этому шагу ответственно, осознавая всю важность задачи. Это качество работ и соблюдение сроков.Мы все ждём обновленных трамвайных линий и современных трамваев.Это новая страница в развитии общественного транспорта в Саратове.Надеюсь с заключением мирового соглашения это произойдет быстрее.