Tatarka выпустила долгожданный трек

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Self-made woman, sexy mommy, талантливый артист — или просто Tatarka, Ира Смелая 3 мая выпустила долгожданный трек Dumb.Dumb вместе со своими slowed- и speed-версиями уже доступен на всех цифровых площадках и является первым шагом из целой серии работ, которые готовятся к выпуску в ’24 году. Dumb — ритмичный клауд-рэп с западающим мотивом, звучит нагло и отвязно.Tatarka — яркая представительница женского рэпа в России. В конце 2016 года выпустила дебютный клип на песню «Altyn». За первую неделю видео собрало более трёх миллионов просмотров, а «Афиша» по итогам 2016 года включила видео в список 100 лучших клипов года (сейчас 59 млн просмотров). Усилила свои позиции в музыкальной индустрии песнями «U Can Take», «Pussy Power». А в 2020 году выпустила первый альбом «Golden Flower». Самой популярной работой стал трек «KAWAII» (более 48 миллионов прослушиваний на Spotify).Автор фотографии - an.smileplease (Анастасия Каторгина)