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Объявлены имена лауреатов Национальной премии ЛИДЕРЫ-2024 RU

Общество
Объявлены имена лауреатов Национальной премии ЛИДЕРЫ-2024 RU

24 апреля лучшие представители бизнеса были отмечены престижной премией «Национальная премия ЛИДЕРЫ-2024 RU», дающей высокую оценку гражданам России, внесшим большой вклад в развитие бизнеса и социально значимые проекты.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве в отеле «Сафмар Палас Москва».

Лауреатами премии стали предприниматели, общественные деятели и руководители организаций. Все финалисты премии вошли в рейтинг ТОП-100 менеджеров России.

Лауреатами «Национальной премии ЛИДЕРЫ-2024 RU" стали:

Сергей Алюков – генеральный директор компании «Сеал трейд»; номинация «Внешнеэкономическая деятельность и дистрибуция».

Алексей Архипов – российский предприниматель, президент «Евразийского торгово-промышленного союза», лидер рейтинга ТОП-10 генеральных директоров России; номинация «Инвестиционная деятельность».

Тахир Богданов – основатель и генеральный директор компании «Альфа-Финанс»; номинация «Кредитный брокер».

Юлия Савельева, Екатерина Волкова, Елена Медведенко – сооснователи косметического бренда по уходу за лицом Juvenis Skin; номинация «Уходовая косметика».

Ирина Волынец – уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, кандидат в президенты России 2018 г.; номинация «Социальные проекты».

Яна Гергель – основатель Бюро креативных индустрий GERGEL STUDIO; номинация «Продюсирование городов».

Татьяна Грабович – руководитель управления по взаимоотношениям с государственными органами ПАО «Роснефть»; номинация «Общественная деятельность».

Екатерина Ермакова – первый заместитель генерального директора Группы компаний «Садовое кольцо»; номинация «Недвижимость».

Наталья Зотова – телеведущая «Метео Т»" и «ТВЦ», резидент бизнес-клуба RU TALKS-CEO Russia; номинация «Телеведущие России».

Елена Крафт-Павлова – президент «Фонд развития русской культуры», галерист, автор и куратор международных арт-проектов, резидент бизнес-клуба RU TALKS-CEO Russia; номинация «Выставочная деятельность».

Яна Крухмалева – генеральный директор RiscGap, абсолютная чемпионка мира по тхэквондо; номинация «Управление рисками».

Елена Лебедева – основатель сети бутиков мультибрендовой одежды «Империя Детства» и основатель торговой марки «Alessandro Borelli»; номинация «Детская одежда».

Светлана Максимец – директор компании «Автографика»; номинация «Рекламно-производственная деятельность».

Алена Малушина – амбассадор по продвижению арт-пространств, галерей, российских брендов одежды и ювелирных брендов; номинация «Премиальные товары».

Алексей Малый – президент Федерации боевого самбо России; номинация «Спорт».

Зульфия Мусаева – основатель бренда одежды Musaeva; номинация «Мусульманская одежда».

Илья Назаров – сооснователь, член правления Союза поддержки и развития технологических компаний, генеральный директор компании «Диджитал Маркетс»; номинация «Информационно-коммуникационные технологии».

Юлия Нагуськина – основатель бренда Stoyanov, «Бренд года-2023», резидент бизнес-клуба RU TALKS-CEO Russia; номинация «Премиальное нижнее бельё».

Антон Придворов – генеральный директор Акционерного общества «Новые технологии в перевозках»; номинация «Логистика сыпучих грузов».

Павел Семин – Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации; номинация «Благотворительность и общественная деятельность».

Разия Юсупова – полковник спецсвязи «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь); номинация «Государственная служба».

Очередная премия «Лидеры-2025 RU» состоится 25 апреля 2025 года.