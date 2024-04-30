Самозанятый из Саратова получил 1 млн рублей на развитие производства корма для собак

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Он и еще 29 предпринимателей из других регионов получили гранты в размере 1 млн рублей.Павел Лукьянов занимается производством гипоаллергенных лакомств для собак. Именно с этим проектом он стал победителем. Помимо средств на развитие он получил возможность бесплатного участия в специальной акселерационной программе, а также помощь в получении государственных мер поддержки и поиске дополнительных инвестиций для развития бизнеса.«О конкурсе я узнал от Центра «Мой бизнес», после чего решил поучаствовать в нем и проверить свои силы и предпринимательские способности», - поделился самозанятый.Поддержка от центра «Мой бизнес», помогает не только в продвижении своего дела, но и в развитии предпринимательских навыков.Павел Лукьянов является активным получателем услуг Центра: «Я посещал конференции, участвовал в бизнес-игре «Мое первое дело», подавал заявку на продвижение продукции, а также участвовал в акции, которая помогает в запуске рекламы на цифровых экранах. Очень благодарен за такие возможности!».Конкурс «Создай наше» проводили Корпорация МСП и Агентство стратегических инициатив. Его цель - помощь молодым предпринимателям в развитии собственного бизнеса с финансовой поддержкой и персональным наставничеством от ведущих экспертов.Всего для участия было подано более 5 тысяч заявок от действующих и начинающих молодых предпринимателей из 88 регионов страны.Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.