Итоги конкурса «Герои детства. Наше время» подвели на выставке «Россия»

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Прием заявок на конкурс проходил с 20 сентября по 20 ноября 2023 года. Было прислано около 500 заявок.«Идея конкурса возникла как реакция на то, что в современных книжных магазинах достаточно сложно найти детскую литературу о героях нашего времени. Члены оргкомитета конкурса, сами будучи родителями, понимают эту проблему. Ради будущего нашей страны мы обязаны вырастить поколение патриотов, которое будет укреплять нашу страну и обеспечивать ее дальнейшие успехи» — сказал поэт, участник культурного арт-проекта «Мужской голос» Иван Купреянов.В экспертный совет конкурса вошли главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, поэт, художественный руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко и кинорежиссер, общественный деятель Александра Франк.В номинации «Литературное произведение для детей 7-9 лет» победу одержала Наталья Непорада со стихотворением «Героям незаметного труда», лучшим произведением для детей 10-12 лет был признан рассказ Тимура Гараева «Слайды Гостомеля», в номинации «Литературное произведение для детей 13-16 лет» победу одержала Елена Смолицкая со стихотворением «В кривой траншее».Для гостей мероприятия выступили поэты и музыканты культурного арт-проекта «Мужской голос» и Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко: Алексей Шмелев, Виталий Веникеев, Александр Антипов, Роман Сорокин, Арина Чеканова и Антон Аносов.Конкурс детских писателей «Герои детства. Наше время» реализован АНО «Созидательный вектор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.