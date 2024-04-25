В Перми готовятся к проведению 12-й Летней международной встрече специалистов индустрии развлечений

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Город-миллионник, крупный многоотраслевой промышленный, научный и культурный центр с уникальными условиями для развития бизнеса, Пермь готовится принять 12-ю Летнюю международную встречу специалистов индустрии развлечений.В числе задач мероприятия: обмен опытом среди профессионалов культурно-досуговой отрасли, обсуждение актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомство специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечение внимания инвесторов к туристическому потенциалу городов и регионов.Участие в форуме примут руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, учреждений культуры, представители городских администраций и общественных организаций, производители и поставщики аттракционной техники и другие заинтересованные лица. Всего ожидается более 150 участников из России и стран СНГ.В ходе деловой программы будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков отдыха, современные концепции для рекреационных кластеров, развитие регионального туризма, безопасность аттракционов, внедрение инновационных технологий в организацию досуга населения и другие актуальные темы. Производители и поставщики оборудования и услуг проведут презентации технических новинок для предприятий сферы развлечений.Также программа форума включает посещение лучших парков и развлекательных комплексов Перми, встречи с руководителями этих предприятий, образовательные мероприятия, экскурсии и знакомство с главными достопримечательностями города.В настоящее время Летняя встреча - один из крупнейших деловых форумов профессионалов индустрии развлечений. Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Перми.