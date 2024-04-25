Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка поддержал предложенные Общественным Советом по проблеме подросткового курения меры по усовершенствованию механизма контроля за исполнением запрета на продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Ранее совет направил соответствующее обращение в адрес аппарата Уполномоченного.
Такие меры включают в себя возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров, достигших возраста 16 лет, в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов, а также наделение сотрудников полиции полномочиями рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с несоблюдением или нарушением запретов на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.
«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая так же, как и мы, считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет, и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно, – говорит исполнительный директор Совета Анна Сорочинская, – мы уверены, что наша инициатива будет учтена Государственной Думой», – добавила она.
В прошлом году законодательство РФ было дополнено необходимыми мерами, направленными на усиление регулирования оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Важно обеспечить, в первую очередь, их фактическое исполнение, а также контроль над соблюдением принятых мер, дополняя их точечными инициативами, которые будут способствовать повышению результативности правоприменения.
Инициативы Совета неоднократно находили поддержку на самом высоком государственном уровне. В настоящий момент парламентарии активно обсуждают принятие таких мер, как запрет на распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, внесудебную блокировку онлайн-магазинов и административную ответственность для нарушителей.