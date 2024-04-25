Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?

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Такие меры включают в себя возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров, достигших возраста 16 лет, в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов, а также наделение сотрудников полиции полномочиями рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с несоблюдением или нарушением запретов на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая так же, как и мы, считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет, и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно, – говорит исполнительный директор Совета Анна Сорочинская, – мы уверены, что наша инициатива будет учтена Государственной Думой», – добавила она.В прошлом году законодательство РФ было дополнено необходимыми мерами, направленными на усиление регулирования оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Важно обеспечить, в первую очередь, их фактическое исполнение, а также контроль над соблюдением принятых мер, дополняя их точечными инициативами, которые будут способствовать повышению результативности правоприменения.Инициативы Совета неоднократно находили поддержку на самом высоком государственном уровне. В настоящий момент парламентарии активно обсуждают принятие таких мер, как запрет на распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, внесудебную блокировку онлайн-магазинов и административную ответственность для нарушителей.