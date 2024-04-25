25 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 25 апреля
В Саратовской области будет утверждена Инвестиционная стратегия до 2028 года
15:20 | 25 апреля
В России появится новый нацпроект в сфере агропромышленного комплекса
15:00 | 25 апреля
Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Диктант Победы»
14:00 | 25 апреля
Стали известны имена финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»
13:30 | 25 апреля
Национальные проекты России: разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
12:39 | 25 апреля
В Саратовской области начался сезон ландшафтных пожаров
12:26 | 25 апреля
Самозанятый из Саратова получил 1 млн рублей на развитие производства корма для собак
12:23 | 25 апреля
В Перми готовятся к проведению 12-й Летней международной встрече специалистов индустрии развлечений
12:20 | 25 апреля
Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?
11:01 | 25 апреля
Подписано распоряжение губернатора о реорганизации института "Саратовгражданпроект"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Несовершеннолетних волонтеров будут привлекать к контрольным мероприятиям по выявлению недобросовестных продавцов?

Общество


Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка поддержал предложенные Общественным Советом по проблеме подросткового курения меры по усовершенствованию механизма контроля за исполнением запрета на продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Ранее совет направил соответствующее обращение в адрес аппарата Уполномоченного.

Такие меры включают в себя возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров, достигших возраста 16 лет, в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов, а также наделение сотрудников полиции полномочиями рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с несоблюдением или нарушением запретов на продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая так же, как и мы, считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет, и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно, – говорит исполнительный директор Совета Анна Сорочинская, – мы уверены, что наша инициатива будет учтена Государственной Думой», – добавила она.

В прошлом году законодательство РФ было дополнено необходимыми мерами, направленными на усиление регулирования оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Важно обеспечить, в первую очередь, их фактическое исполнение, а также контроль над соблюдением принятых мер, дополняя их точечными инициативами, которые будут способствовать повышению результативности правоприменения.

Инициативы Совета неоднократно находили поддержку на самом высоком государственном уровне. В настоящий момент парламентарии активно обсуждают принятие таких мер, как запрет на распространение информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, внесудебную блокировку онлайн-магазинов и административную ответственность для нарушителей.