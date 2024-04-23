Блогер Алексей Столяров встретился с учащимися школ в Енакиево и Дебальцево в рамках миссии фонда «Орион»

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Встречи с учащимися школ в городах Енакиево и Дебальцево Донецкой Народной Республики провел спортивный блогер Алексей Столяров. Поездка была организована в рамках гуманитарной миссии фонда «Орион». Спортсмен приезжает в новые регионы регулярно. Вместе с фондом гуманитарных инициатив «Орион» ранее он уже побывал в Луганске, Донецке и Перевальске.Алексей Столяров передал администрациям учебных заведений гуманитарный груз фонда «Орион» – спортивное снаряжение. Школа № 13 в Енакиево – одна из самых крупных в городе (в ней учатся 620 ребят) – получила футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и спортивные маты. Также Алексей выступил в роли учителя физкультуры и провел для школьников товарищеский футбольный матч.Для учащихся школы № 5 города Дебальцево от фонда «Орион» в качестве гуманитарной помощи Алексей Столяров привез маты, скакалки, спортивную форму, а также все, что необходимо для занятий волейболом и баскетболом. Как раз в это время ребята школьной команды готовились к республиканским соревнованиям по баскетболу. Алексей Столяров пригласил школьников на тренировку и провел для них разминку и баскетбольный матч.Спортивный блогер много общался с педагогами и школьниками, обсуждая с ними перспективы развития спорта в регионе. Все, кто хотел, смог сфотографироваться с Алексеем Столяровым и получить от него автограф.Сам Алексей остался очень доволен своим визитом в ДНР и тренировками со школьниками. Он рассказал, что его встречали с позитивным настроением и распростертыми объятиями. По словам блогера, в школьных спортзалах очень много детей, которые с удовольствием занимаются спортом. Алексея Столярова впечатлили учителя физкультуры, которые полностью отдаются своей профессии.