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В Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

Общество
В Перми наградили победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

В Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В краевую столицу приехали более 180 самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья, прошедших муниципальные и региональные отборочные соревнования.

В этом году Олимпиада проводилась по четырём направлениям: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление и программирование БПЛА». Знания и навыки школьников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии. Участники «Робототехники» соревновались в конструировании и программировании роботов. Игра «Что? Где? Когда?» состояла из 4 раундов, в каждом из которых командам предстояло ответить на 10 вопросов. В конкурсах «Управление и программирование БПЛА» ребятам необходимо было успешно выполнить полетное задание.
Кроме соревновательной программы для ребят были организованы мастер-классы и экскурсии.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: «Позади испытания, в которых каждый участник проверил свои силы, приобрел опыт, познакомился с новыми друзьями. Смотря на такие мероприятия, на вас, понимаешь, что будущее нашей страны окажется в надежных руках. Участие в этой Олимпиаде – важный шаг на пути самоопределения и выбора профессии. Испытывая здесь свои возможности, вы раскрываете свои таланты и способности. Совершенствуйтесь, мечтайте, покоряйте новые высоты, стремитесь к достижениям и будьте достойными гражданами нашей великой страны».
Олег Машковцев предложил провести X юбилейную олимпиаду вновь на пермской земле и поблагодарил правительство Пермского края, всех организаторов и волонтеров за подготовку и проведение мероприятия.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.
В «Робототехнике» первое место заняла команда из Республики Мордовия, второе место у ребят из Республики Башкортостан, третье – у команды из Оренбургской области.

В решении изобретательских задач первое место у команды Пермского края, второе – у команды Республики Марий Эл, третье – у Республики Башкортостан.
В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Пермского края, на втором месте команда из Саратовской области, на третьем – ребята из Республики Марий Эл.

В конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Самарской области, второе место заняла команда Оренбургской области, третье – у Кировской области.

В конкурсе «Программирование беспилотных летательных аппаратов» первое место у команды Удмуртской Республики, второе – у команды Республики Мордовия, третье – у Пензенской области.

По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Республики Марий Эл, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Башкортостан.

Победители и призеры Олимпиады награждены фирменным кубком за победу команды и памятными подарками.