Какие дороги, мосты и путепроводы отремонтируют в Саратове и области в этом году?

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Всего в 2024 году на территории Саратова в рамках нацпроекта Президента "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 11 участков дорог и 27 участков - за счет средств городского бюджета. На эти цели предусмотрено 300 млн и 180,5 млн рублей, соответственно.Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина еще 19 участков улично-дорожной сети Энгельса общей протяженностью 6,5 км приведут в нормативное состояние. На это выделили дополнительно региональную субсидию - 150 млн рублей.Еще З0 дорог регионального значения, 5 мостов по нацпроекту "БКД" и 6 дорог по программе "Комплексное развитие сельских территорий" отремонтируют и построят по линии министерства транспорта и дорожного хозяйства области. Список этих дорожных объектов ремонта и строительства на 2024 год опубликован на официальном сайте ведомства.