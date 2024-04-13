От полутора до семи миллионов рублей могут получить жители Саратовской области на стартапы в агробизнесе

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В текущем году поддержка малых форм хозяйствования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Владимиром Путиным, будет продолжена: в минсельхозе области проходит прием заявок и документов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий, который завершится 9 мая т.г.Специалисты регионального минсельхоза напоминают, что в 2024 году впервые прием заявочной документации осуществляется посредством Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки «Электронный бюджет». Подробную информацию по работе с системой можно получить в Информационно-консультационной службе АПК Саратовской области.