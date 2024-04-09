Лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева выберут в рамках общероссийской премии АРХИWOOD

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Стартовал прием заявок на участие в общероссийской премии АРХИWOOD за лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева. В этом году АРХИWOOD открывает свой 15-й сезон.За это время в рамках премии представлено более трех тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России. Бессменным организатором премии выступает компания Росса Ракенне СПб.В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии. В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвященные деревянной архитектуре.Механизм проведения конкурса прежний: все заявки формируют лонг-лист Премии, затем Экспертный совет составляет шорт-лист, и в финале жюри выбирает победителей. Параллельно на сайте проходит «народное голосование», так как все объекты, соответствующие условиям конкурса, публикуются на сайте премии. Приз в каждой номинации присуждается двум участникам. Состав жюри формируется из числа ведущих архитекторов и архитектурных критиков.«Загородный дом»«Общественное сооружение»«Малый объект»«Дизайн среды»«Арт-объект»«Дерево в интерьере»«Дерево в экстерьере»«Реставрация, реконструкция и возобновление»«Предметный дизайн»• На Премию могут быть выдвинуты: частный дом, общественное сооружение, малый объект дизайна (баня, беседка, павильон), арт-объект, интерьер (частный или общественный), объект реконструкции или реставрации, поселок, объект дизайна.• Заявки на участие в Премии 2024 года принимаются Оргкомитетом до 31 июля 2024 года на её сайте.АРХИWOOD – ежегодная общероссийская Премия в сфере деревянной архитектуры. Впервые ее вручение состоялось в 2010 году. Важно отметить, что АРХИWOOD – единственная Премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.Организатор и Генеральный Партнер премии: ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб».