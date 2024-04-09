9 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 09 апреля
В Саратове прошёл Первый открытый фестиваль среди детей
17:00 | 09 апреля
На саратовском стенде на ВДНХ проходит праздничная программа ко Дню космонавтики
16:00 | 09 апреля
Педагоги области рассказали об использовании 3D-технологий в образовании на международной выставке-форуме «Россия»
15:37 | 09 апреля
Лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева выберут в рамках общероссийской премии АРХИWOOD
15:36 | 09 апреля
Председатель попечительского совета фонда «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в ДНР
15:00 | 09 апреля
Раритетные «внеземные» экспонаты представлены на выставке «Байконур: космическая коллекция»
14:34 | 09 апреля
«Карадагский змей»: вышла первая часть фантастического рассказа Остапа Стужева
14:00 | 09 апреля
В Саратовской области выявили 38 нарушений правил охоты
13:00 | 09 апреля
Баскетболисты СГЮА – бронзовые призеры «Кубка регионов»
12:00 | 09 апреля
Саратовская область вошла в топ-10 регионов по внедрению муниципального инвестиционного стандарта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева выберут в рамках общероссийской премии АРХИWOOD

Общество
Лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева выберут в рамках общероссийской премии АРХИWOOD


Стартовал прием заявок на участие в общероссийской премии АРХИWOOD за лучший архитектурный и интерьерный проект из дерева. В этом году АРХИWOOD открывает свой 15-й сезон.

За это время в рамках премии представлено более трех тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России. Бессменным организатором премии выступает компания Росса Ракенне СПб.

В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии. В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвященные деревянной архитектуре.

Механизм проведения конкурса прежний: все заявки формируют лонг-лист Премии, затем Экспертный совет составляет шорт-лист, и в финале жюри выбирает победителей. Параллельно на сайте проходит «народное голосование», так как все объекты, соответствующие условиям конкурса, публикуются на сайте премии. Приз в каждой номинации присуждается двум участникам. Состав жюри формируется из числа ведущих архитекторов и архитектурных критиков.

Номинации 2024 года:

«Загородный дом»
«Общественное сооружение»
«Малый объект»
«Дизайн среды»
«Арт-объект»
«Дерево в интерьере»
«Дерево в экстерьере»
«Реставрация, реконструкция и возобновление»
«Предметный дизайн»

Правила Премии:

• На Премию могут быть выдвинуты: частный дом, общественное сооружение, малый объект дизайна (баня, беседка, павильон), арт-объект, интерьер (частный или общественный), объект реконструкции или реставрации, поселок, объект дизайна.

• Заявки на участие в Премии 2024 года принимаются Оргкомитетом до 31 июля 2024 года на её сайте.

АРХИWOOD – ежегодная общероссийская Премия в сфере деревянной архитектуры. Впервые ее вручение состоялось в 2010 году. Важно отметить, что АРХИWOOD – единственная Премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.

Организатор и Генеральный Партнер премии: ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб».

На фото: Архитектор Николай Белоусов и Александр Львовский (директор московского представительства Росса Ракенне СПб, бренды HONKA/АРХИWOOD)