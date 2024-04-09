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Председатель попечительского совета фонда «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в ДНР

Общество
Председатель попечительского совета фонда «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в ДНР


В нескольких городах Донецкой Народной Республики побывала Ксения Шойгу, председатель попечительского совета организации. Она проинспектировала доставку адресной помощи в социальные учреждения Макеевки, Зугрэса и Амвросиевки.

В Макеевку фонд привез спортивный инвентарь в городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех». Сюда на занятия физкультурой ходят дети и взрослые. Администрация центра попросила фонд «Орион» помочь с приобретением инвентаря для игры в волейбол, футбол, баскетбол, шахматы, дартс, настольный теннис. Ксения Шойгу передала также беговую дорожку и велотренажер. Руководитель фонда побеседовала с ребятами, посещающими центр, а также обсудила с руководством организации перспективы открытия секции триатлона.

В городок Зугрэс фонд прибыл для помощи школе-интернату №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Воспитанникам доставлена экипировка для поездок на различные конкурсы и выступления. Кроме того, учреждение снабжено садовыми инструментами, сантехническими принадлежностями, техникой для уборки и другим инвентарем для хозяйственных нужд.

Новый автомобиль «Соболь», специально модернизированный под потребности маломобильных пациентов, фонд «Орион» привез в Амвросиевский центр реабилитации. В нем проходят восстановление после ранений многие ветераны СВО. Руководство центра также обратилось за помощью в фонд, поскольку подобный транспорт просто необходим для перевозки пациентов-колясочников и лежачих пациентов до места лечения и обратно, а также для выполнения дополнительных обследований в медицинских учреждениях. В учреждение передан также хозяйственный инвентарь.

Ксения Шойгу рассказала, что ее впечатлили великолепные результаты работы реабилитационного центра – некоторые полностью обездвиженные бойцы после курса восстановления ушли на своих ногах. Она заверила, что взаимодействие фонда с центром продолжится, как продолжится поддержка спорта и спортивных школ в республике.

Глава фонда «Орион» отметила, что помогает организациям ДНР строительными материалами для проведения ремонта или строительства новых корпусов. С благодарностью Ксения Шойгу отозвалась о деятельности ОНФ, который передает фонду адресные запросы. Она подчеркнула: очень важно точно знать, кому и что необходимо купить.

В этой поездке председателя попечительского совета фонда «Орион» сопровождала Марика Коротаева, соорганизатор проекта «Остров фортов».