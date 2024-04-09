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«Карадагский змей»: вышла первая часть фантастического рассказа Остапа Стужева

Общество
«Карадагский змей»: вышла первая часть фантастического рассказа Остапа Стужева


Остап Стужев опубликовал первую часть нового фантастического рассказа «Карадагский змей». Его можно найти в личном телеграм-канале писателя. Произведение войдет в сборник рассказов – третью книгу Остапа Стужева.

В сюжете «Карадагского змея» использованы мистические истории, которые автор обосновывает научными подтверждениями и гипотезами. В произведении есть отсылки к исследованиям физика-гуманиста Альберта Эйнштейна, открытиям Стивена Хокинга и исследованиям Калифорнийского института математической модели Торна.

Читатели узнают, что с Крымского побережья из года в год отдыхающие в Коктебеле туристы привозят истории о страшном чудовище – гигантском змее с огненными глазами и мощными клыками. Интересно, что все события, о которых рассказывают люди, оказываются взаимообусловленными и причинно-следственными.

«Карадагский змей» погружает читателя не только в мир фантастики и мистики, но и дает научное объяснение существованию «световых конусов», определяющих структуру времени. В произведении есть прошлое, поддающееся коррекции, проникновение во временной тоннель за счет отрицательной гравитации, разработки высшего уровня секретности, поиски источника отрицательной энергии.

Это не первое произведение Остапа Стужева в жанре научной фантастики – ранее он приоткрыл тайну наследия великого уфолога Феликса Юрьевича Зигеля в рассказе «Космический вихрь».