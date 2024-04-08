Три студента Губкинского университета получат стипендию им Ю. М. Лужкова

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В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина – альма-матер Ю. М. Лужкова – состоялся отбор стипендиатов программы Фонда Юрия Лужкова в 2024 году. Три студента университета в течение года будут получать стипендии имени Ю. М. Лужкова в соответствии с соглашением между вузом и фондом. Лучших претендентов выбирают среди студентов 3-го и 4-го курсов, показавших по итогам двух последних сессий отличную успеваемость.Комиссия, состоящая из членов совета Фонда Юрия Лужкова, учитывая рекомендации деканата факультетов, присуждает две стипендии за научные достижения и одну – за активную общественную деятельность.В этом году обладателями стипендии имени Юрия Лужкова за достижения в научно-исследовательской деятельности стали Ласточкин Константин Дмитриевич, студент факультета инженерной механики по направлению «Технологические машины и оборудование», и Гусева Ольга Владимировна, студентка, получающая образование по направлению «Юриспруденция». Достижения в общественной деятельности студента Кузнецова Клима Александровича, направление «Производственный менеджмент», также отмечены именной стипендией.Новых стипендиатов поздравила Елена Батурина, основатель Фонда Юрия Лужкова. Она также выразила благодарность руководству РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина за деятельную активность в поддержке памяти Юрия Лужкова. По ее словам, Фонд считает очень важным осуществлять проекты, развивающие стремления и потенциал талантливых молодых людей. Организация оказывает поддержку новым поколениям увлеченных профессионалов высокой квалификации. Елена Батурина напомнила: Юрий Лужков считал, что Губкинский университет готовит уникальных специалистов, способных находить в нестандартных ситуациях нужные решения, мыслящих самостоятельно. Именно поэтому Фонд Юрия Лужкова, выражая уважение альма-матер Юрия Михайловича, рад возможности высоко оценить достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности студентов РГУ.Стипендии, выплачиваемые студентам Губкинского университета – это часть программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке талантливой молодежи, отметил директор Фонда Геннадий Теребков. Организация также уже несколько лет сотрудничает с фестивалем научно-технического творчества «От Винта!». В этом году в Сочи его участникам в рамках Всемирного фестиваля молодежи была вручена ежегодная именная премия Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» в размере 250 тыс. рублей.Поддержано Фондом и исследование научного вклада Ю. М. Лужкова в развитие Москвы студентами РОСНОУ. Фонд Юрия Лужкова ежегодно вручает особый приз самому юному победителю конкурса на лучший вопрос к Экономическому диктанту, участвуя в просветительской акции Вольного экономического общества России.