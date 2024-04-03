Более 600 преподавателей и сотрудников СГУ прошли программы по повышению квалификации

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На заседании Учёного совета директор Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) Юрий Голуб представил результаты деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. В 2023 году эта деятельность традиционно было сфокусирована на трёх основных направлениях.Первое направление нацелено на обеспечение высокого профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и сотрудников СГУ. В минувшем году повышение квалификации по 28 дополнительным профессиональным программам прошли 613 преподавателей и сотрудников университета.Вторым направлением является обучение студентов по дополнительным профессиональным программам. В соответствии с новыми параметрами программы «Приоритет 2030» программы профессиональной переподготовки в рамках «Цифровой кафедры» в прошлом году освоили 982 студента. Еще 1043 студента обучились по программам повышения квалификации: «Противодействие терроризму в Российской Федерации», «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями» и другим.Всего же на начало текущего года по программам профессиональной переподготовки продолжают обучаться 2849 студентов.Третье направление деятельности университета в сфере дополнительного профессионального образования связано с его реализацией на внешнем контуре. Главным в 2023 году, как и в прошедшем, стало участие в федеральном проекте «Содействие занятости» как составной части национального проекта «Демография». В рамках проекта успешно прошли обучение 178 человек. Одним из наиболее значимых KPI проекта является дальнейшее трудоустройство слушателей. В СГУ этот показатель составил 71% от общего числа прошедших обучение. Это один из лучших результатов среди всех вузов страны – участников проекта. С ноября 2023 года география слушателей проекта на площадке СГУ расширилась до 36 регионов.В прошедшем году СГУ продолжил участие в реализации губернаторского образовательного проекта «Школа молодых управленцев». 33 слушателя успешно освоили программу, подготовили и защитили итоговые аттестационные работы в виде коллективных проектов. На церемонии вручения дипломов выпускникам губернатор Р.В. Бусаргин подчеркнул, что за шесть лет «Школа молодых управленцев» приобрела статус главной кузницы управленческих кадров региона.В 2023 году продолжилось сотрудничество СГУ и ООО «Норникель Спутник». 29 сотрудников компании прошли обучение в ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет». Это стало своего рода пилотным проектом, позволяющим расширить горизонты сотрудничества СГУ и крупнейшей корпорации.Прошедший год также отмечен растущим участием университета в закупочных процедурах для реализации программ дополнительного профессионального образования. В 2023 году ИДПО выиграл 12 конкурсов. В результате прошли обучение 329 государственных гражданских и муниципальных служащих, в том числе в других регионах.Наряду с участием в новых проектах и программах осуществлялась деятельность в русле ранее начатых инициатив. Так, в 2023 году началось сотрудничество с СОИРО, в том числе и в новом формате – совместном повышении квалификации учителей истории школ области.В целом участие университета в федеральном проекте «Содействие занятости», программе государственной поддержки вузов «Приоритет 2030», деятельность ИДПО в ряде других проектов и начинаний обеспечили обучение по дополнительным профессиональным программам 4180 слушателей. Тем самым все три направления реализации дополнительного профессионального образования в СГУ в 2023 году получили дальнейшее развитие и были созданы заделы для продолжения эффективной работы.