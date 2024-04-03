Более 600 преподавателей и сотрудников СГУ прошли программы по повышению квалификации
Подведены итоги работы СГУ имени Н.Г. Чернышевского в сфере дополнительного профессионального образования в 2023 году.
На заседании Учёного совета директор Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) Юрий Голуб представил результаты деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. В 2023 году эта деятельность традиционно было сфокусирована на трёх основных направлениях.
Первое направление нацелено на обеспечение высокого профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и сотрудников СГУ. В минувшем году повышение квалификации по 28 дополнительным профессиональным программам прошли 613 преподавателей и сотрудников университета.
Вторым направлением является обучение студентов по дополнительным профессиональным программам. В соответствии с новыми параметрами программы «Приоритет 2030» программы профессиональной переподготовки в рамках «Цифровой кафедры» в прошлом году освоили 982 студента. Еще 1043 студента обучились по программам повышения квалификации: «Противодействие терроризму в Российской Федерации», «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями» и другим.
Всего же на начало текущего года по программам профессиональной переподготовки продолжают обучаться 2849 студентов.
Третье направление деятельности университета в сфере дополнительного профессионального образования связано с его реализацией на внешнем контуре. Главным в 2023 году, как и в прошедшем, стало участие в федеральном проекте «Содействие занятости» как составной части национального проекта «Демография». В рамках проекта успешно прошли обучение 178 человек. Одним из наиболее значимых KPI проекта является дальнейшее трудоустройство слушателей. В СГУ этот показатель составил 71% от общего числа прошедших обучение. Это один из лучших результатов среди всех вузов страны – участников проекта. С ноября 2023 года география слушателей проекта на площадке СГУ расширилась до 36 регионов.
В прошедшем году СГУ продолжил участие в реализации губернаторского образовательного проекта «Школа молодых управленцев». 33 слушателя успешно освоили программу, подготовили и защитили итоговые аттестационные работы в виде коллективных проектов. На церемонии вручения дипломов выпускникам губернатор Р.В. Бусаргин подчеркнул, что за шесть лет «Школа молодых управленцев» приобрела статус главной кузницы управленческих кадров региона.
В 2023 году продолжилось сотрудничество СГУ и ООО «Норникель Спутник». 29 сотрудников компании прошли обучение в ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет». Это стало своего рода пилотным проектом, позволяющим расширить горизонты сотрудничества СГУ и крупнейшей корпорации.
Прошедший год также отмечен растущим участием университета в закупочных процедурах для реализации программ дополнительного профессионального образования. В 2023 году ИДПО выиграл 12 конкурсов. В результате прошли обучение 329 государственных гражданских и муниципальных служащих, в том числе в других регионах.
Наряду с участием в новых проектах и программах осуществлялась деятельность в русле ранее начатых инициатив. Так, в 2023 году началось сотрудничество с СОИРО, в том числе и в новом формате – совместном повышении квалификации учителей истории школ области.
В целом участие университета в федеральном проекте «Содействие занятости», программе государственной поддержки вузов «Приоритет 2030», деятельность ИДПО в ряде других проектов и начинаний обеспечили обучение по дополнительным профессиональным программам 4180 слушателей. Тем самым все три направления реализации дополнительного профессионального образования в СГУ в 2023 году получили дальнейшее развитие и были созданы заделы для продолжения эффективной работы.
На заседании Учёного совета директор Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) Юрий Голуб представил результаты деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. В 2023 году эта деятельность традиционно было сфокусирована на трёх основных направлениях.
Первое направление нацелено на обеспечение высокого профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и сотрудников СГУ. В минувшем году повышение квалификации по 28 дополнительным профессиональным программам прошли 613 преподавателей и сотрудников университета.
Вторым направлением является обучение студентов по дополнительным профессиональным программам. В соответствии с новыми параметрами программы «Приоритет 2030» программы профессиональной переподготовки в рамках «Цифровой кафедры» в прошлом году освоили 982 студента. Еще 1043 студента обучились по программам повышения квалификации: «Противодействие терроризму в Российской Федерации», «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями» и другим.
Всего же на начало текущего года по программам профессиональной переподготовки продолжают обучаться 2849 студентов.
Третье направление деятельности университета в сфере дополнительного профессионального образования связано с его реализацией на внешнем контуре. Главным в 2023 году, как и в прошедшем, стало участие в федеральном проекте «Содействие занятости» как составной части национального проекта «Демография». В рамках проекта успешно прошли обучение 178 человек. Одним из наиболее значимых KPI проекта является дальнейшее трудоустройство слушателей. В СГУ этот показатель составил 71% от общего числа прошедших обучение. Это один из лучших результатов среди всех вузов страны – участников проекта. С ноября 2023 года география слушателей проекта на площадке СГУ расширилась до 36 регионов.
В прошедшем году СГУ продолжил участие в реализации губернаторского образовательного проекта «Школа молодых управленцев». 33 слушателя успешно освоили программу, подготовили и защитили итоговые аттестационные работы в виде коллективных проектов. На церемонии вручения дипломов выпускникам губернатор Р.В. Бусаргин подчеркнул, что за шесть лет «Школа молодых управленцев» приобрела статус главной кузницы управленческих кадров региона.
В 2023 году продолжилось сотрудничество СГУ и ООО «Норникель Спутник». 29 сотрудников компании прошли обучение в ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет». Это стало своего рода пилотным проектом, позволяющим расширить горизонты сотрудничества СГУ и крупнейшей корпорации.
Прошедший год также отмечен растущим участием университета в закупочных процедурах для реализации программ дополнительного профессионального образования. В 2023 году ИДПО выиграл 12 конкурсов. В результате прошли обучение 329 государственных гражданских и муниципальных служащих, в том числе в других регионах.
Наряду с участием в новых проектах и программах осуществлялась деятельность в русле ранее начатых инициатив. Так, в 2023 году началось сотрудничество с СОИРО, в том числе и в новом формате – совместном повышении квалификации учителей истории школ области.
В целом участие университета в федеральном проекте «Содействие занятости», программе государственной поддержки вузов «Приоритет 2030», деятельность ИДПО в ряде других проектов и начинаний обеспечили обучение по дополнительным профессиональным программам 4180 слушателей. Тем самым все три направления реализации дополнительного профессионального образования в СГУ в 2023 году получили дальнейшее развитие и были созданы заделы для продолжения эффективной работы.