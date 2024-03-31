В Институте химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского прошло мероприятие для учащихся 6-8 классов «Химия волшебства»
Учащиеся 7Д и 6А классов МОУ "СОШ №100" с пользой провели последние дни весенних каникул, побывав на открытом мероприятии Института химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского, под названием «Химия волшебства».
Студенты и преподаватели Института, встретив ребят, провели инструктаж по технике безопасности, а затем начали демонстрацию зрелищных реакций, увлекательно комментируя происходящее, задавая вопросы и предлагая гостям помочь студентам в проведении опытов.
Ребята делали искусственный снег, «выращивали» иней на веточке хвойного дерева, убеждались в том, что благодаря химической науке возможно даже существование «горячего» льда.
Также наблюдали за «Реакцией фараона», отбеливали безнадежно испачканную зелёнкой белую ткань, рассматривали уникальную коллекцию реактивов, собранную ещё в первые годы существования Саратовского университета, который раньше носил название Императорского Николаевского.
Юные химики старались убедить собравшихся, что в химии нет никакого волшебства - только строгий научный расчёт.
Учителя русского языка и литературы Вероника Игоревна Чернышева и Юлия Николаевна Черменская, сопровождавшие на мероприятии своих подопечных, остались при мнении, что химия это все же волшебство, так как одна из продемонстрированных студентами-химиками реакций доказала, что вопреки старинной русской пословице, дым без огня на самом деле бывает.
Также филологов МОУ «СОШ N100” весьма вдохновила цитата Дмитрия Ивановича Менделеева, выгравированная на стене самой большой в Институте аудитории: «Посев научный взойдёт для жатвы народной». Цитату из Ленина, также помещенную на стенах обители адептов химической науки, гости мероприятия единогласно признали вполне современным и весьма эффективным мотиватором: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его».
Все ребята, посетившие мероприятие, получили именные сертификаты участников мастер-класса за подписью директора Института химии СГУ.