В Институте химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского прошло мероприятие для учащихся 6-8 классов «Химия волшебства»

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Учащиеся 7Д и 6А классов МОУ "СОШ №100" с пользой провели последние дни весенних каникул, побывав на открытом мероприятии Института химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского, под названием «Химия волшебства».Студенты и преподаватели Института, встретив ребят, провели инструктаж по технике безопасности, а затем начали демонстрацию зрелищных реакций, увлекательно комментируя происходящее, задавая вопросы и предлагая гостям помочь студентам в проведении опытов.Ребята делали искусственный снег, «выращивали» иней на веточке хвойного дерева, убеждались в том, что благодаря химической науке возможно даже существование «горячего» льда.Также наблюдали за «Реакцией фараона», отбеливали безнадежно испачканную зелёнкой белую ткань, рассматривали уникальную коллекцию реактивов, собранную ещё в первые годы существования Саратовского университета, который раньше носил название Императорского Николаевского.Юные химики старались убедить собравшихся, что в химии нет никакого волшебства - только строгий научный расчёт.Учителя русского языка и литературы Вероника Игоревна Чернышева и Юлия Николаевна Черменская, сопровождавшие на мероприятии своих подопечных, остались при мнении, что химия это все же волшебство, так как одна из продемонстрированных студентами-химиками реакций доказала, что вопреки старинной русской пословице, дым без огня на самом деле бывает.Также филологов МОУ «СОШ N100” весьма вдохновила цитата Дмитрия Ивановича Менделеева, выгравированная на стене самой большой в Институте аудитории: «Посев научный взойдёт для жатвы народной». Цитату из Ленина, также помещенную на стенах обители адептов химической науки, гости мероприятия единогласно признали вполне современным и весьма эффективным мотиватором: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его».Все ребята, посетившие мероприятие, получили именные сертификаты участников мастер-класса за подписью директора Института химии СГУ.