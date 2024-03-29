29 марта 2024 ПЯТНИЦА
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07:41 | 29 марта
Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать
07:40 | 29 марта
Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать
18:00 | 28 марта
Пушкинская библиотека отмечает юбилей
17:00 | 28 марта
В канун 80-й годовщины Великой Победы в Саратове будет переиздан сборник рассказов Константина Федина
16:00 | 28 марта
В честь А. Боголюбова открывается юбилейная выставка в Радищевском музее
15:00 | 28 марта
Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии
14:00 | 28 марта
Производители беспилотников освобождены от налогов
13:00 | 28 марта
Спасатели помогли ветеринарам попасть к больным животным
12:21 | 28 марта
В СГУ впервые прошёл День учителя физики
12:08 | 28 марта
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Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать

Общество
Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать


Участники Ассоциации сетевых предприятий питания направят 1% выручки за выходные в «Российский Красный Крест».

Участники Ассоциации сетевых предприятий питания («Вкусно - и точка», «Rostic’s», «Додо Пицца», iFCM Group, «Кухня на районе») приняли решение о перечислении 1% от выручки за прошедшие выходные в «Российский Красный Крест» для помощи оказавшимся в эпицентре трагедии в «Крокус Сити Холле».

1 млрд. руб. уже собрал «Российский Красный Крест» в помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Со стороны российского бизнеса это стало беспрецедентной акцией консолидации, сплоченности и готовности помогать. Целый ряд крупных компаний FMCG, включая ритейл («Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «МясновЪ», «ВкусВилл», «М.Видео», «Эльдрадо»); сетевые и частные организации питания (Vasilchuk Brothers, Pinsky&Co, «Кофемания», «Мясо & Рыба») и другие институции направили средства на поддержку пострадавших.