Современное образование: конструктор новых возможностей

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Современное образование проходит через серьезные изменения, диктуемые временем. Когда-то школы с сильной академической базой служили оплотом стабильности знания, но традиционный школьный подход все чаще уступает место гибким и адаптивным образовательным моделям. О том, что такое школа-конструктор, как ученики формируют свой учебный план и не идет ли этот процесс в ущерб академическим знаниям рассказал заведующий кафедрой социальных наук школы «Новый взгляд» Даниил Перхулов.Школа «Новый взгляд» известна тем, что поставила перед собой амбициозную задачу — развитие у школьников предпринимательских компетенций. Для этого педагогическая команда школы создала образовательную модель, суть которой можно сравнить с конструктором: каждый блок — это отдельный навык, знание и компетенция. Подобно тому, как дети создают из деталей конструктора игровые объекты, ученики могут строить свой индивидуальный образовательный путь, комбинируя различные модули и курсы, а также события за рамками уроков: стажировки, образовательные поездки.«В “Новом взгляде” мы больше внимания уделяем проектной деятельности учеников. Для нас проект — это инструмент развития предпринимательских компетенций, таких как планирование, креативность, управление ресурсами, эффективная коммуникация. Также мы преподаем наши предметы по принципу междисциплинарности, то есть изучаем устройство мира не через отдельные предметы, а через комплексный подход», — говорит Даниил Перхулов.Преимущество такого подхода — наличие выбора, который вдохновляет и мотивирует ученика. Ученики уже не просто пассивно воспринимают информацию, но активно участвуют в формировании учебного плана исходя из своего запроса. Возможность выбора делает процесс более целеустремленным и значимым.Однако эта свобода выбора в школе не может быть абсолютной: для осознанных решений нужен определенный фундамент знаний и опыт. Поэтому важно дать ученикам возможность попробовать разные направления, чтобы они смогли определить свои интересы и способности. При этом образовательная модель строится так, чтобы учитывались все требования Федерального государственного образовательного стандарта. Поддержку в выборе образовательной траектории оказывает индивидуальный помощник — тьютор, помогающий эффективно выстроить учебную и внеучебную деятельность, а также критериальная система оценивания. Ученик получает оценку по заранее известным критериям, понятным им, их родителям и педагогам.«Школа последовательно учит делать выбор, начиная с начального звена, где у школьника при сохранении обязательных требований ФГОС появляется возможность выбора кружков и тем проектной деятельности. В средней школе возможность выбора расширяется за счет выбора предпрофильных спецкурсов. А уже в старшей школе ученики могут выбрать и форматы освоения обязательных курсов: либо изучать очно с учителем, либо взять курс на асинхронное обучение. Важно создать ученику не только возможность выбора, но и понимание ответственности за этот выбор», — комментирует такую образовательную практику Перхулов.Важность периода проб в школьной программе сложно переоценить. Это время, когда ребенок может пройти различные аспекты науки, техники, гуманитарных дисциплин и творчества. Разнообразие предметных областей помогает ребенку формировать более полное представление о мире, определять интересы и склонности. Нельзя ожидать от всех одинаковых результатов в разработке бизнес-идей или управлении командой. Это было бы так же неразумно, как требовать от всех победы в спортивном состязании. Целью школы должна стать не только передача знаний, но и помощь в самопознании: понимание своих сильных сторон может помочь правильно направить усилия.«Школьная среда будет всячески способствовать развитию предпринимательских компетенций с помощью проектной деятельности, стажировки, чемпионатов и бизнес-инкубаторов. Но мы пониманием, что все предпринимательские компетенции развить на одиноком уровне просто невозможно. Кто-то будет силен в креативе, а кто-то проявит себя в мотивации и настойчивости», — уверен Даниил Перхулов.К примеру, если ученик проявляет интерес к моушн-дизайну или любому другому направлению цифрового творчества, он может начать формировать портфолио из своих работ уже в школе. А это открывает окно возможностей уже для всех учеников. Если кто-то решил создать, например, документальный исторический фильм, то он может найти команду внутри школы. Команда, работающая над таким проектом, становится своего рода «мини-компанией», где каждый участник примеряет на себя различные роли: от идеолога до исполнителя. Именно здесь у детей появляется возможность проявить свои способности, научиться работать в коллективе, принимать решения и проявлять инициативу. Все это — неотъемлемые составляющие успешного предпринимательства.При правильном подходе каждый ученик может выступать не только как обучаемый, но и как ценный ресурс для других учеников. Компетенции одних становятся доступными для других; таким образом школа превращается в миниатюрную экосистему профессионального поля.Невозможно «склонировать» успех через одинаковую для всех программу. Это ключевой тезис школы-конструктора, подобной «Новому взгляду». Нужна система обучения, которая помогает каждому раскрыть потенциал. Это живая социальная среда, где каждый может быть одновременно и профессионалом, и учеником; где проектная деятельность становится естественной формой обучения; где ошибки, благодаря качественной обратной связи, являются ступенями на пути к успеху; где командная работа стимулируется естественными потребностями проектов.Такое образование напоминает конструктор не только разнообразием элементов, но и формой поиска знаний: каждый блок помогает строить индивидуальную модель будущего.