На избирательных участках Саратова продолжается голосование

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Андрей Григорьев принял участие в голосовании«Сегодня действительно особенный день и это ощущается на избирательных участках – здесь царит атмосфера торжественности и солидарности. Мы ощущаем себя единым и непобедимым народом великой страны, вместе выбираем того, кто возглавит Россию в ближайшие 6 лет».Алексей Возлеев проголосовал на выборах Президента Российской Федерации«Принял участие в выборах Президента Российской Федерации, проголосовал за будущее нашей страны. Считаю, что каждый человек должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор», - рассказал общественник, - "Мне, как многодетному отцу хотелось бы видеть в ближайшие шесть лет поддержку семей с детьми, реализацию соответствующих программ".