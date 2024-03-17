17 марта 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
15:32 | 17 марта
На избирательных участках Саратова продолжается голосование
13:48 | 17 марта
Лемешкин: Полиция разберется и даст оценку высказываниям этого гражданина
13:00 | 17 марта
«Гражданский долг выполнен всей семьей»
12:30 | 17 марта
«Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор»
10:05 | 17 марта
Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования
18:26 | 16 марта
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией
18:25 | 16 марта
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности
14:34 | 16 марта
Саратовцы выбирают будущее страны
13:59 | 16 марта
Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств
11:48 | 16 марта
Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На избирательных участках Саратова продолжается голосование

Общество
На избирательных участках Саратова продолжается голосование


Директор театра драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ» Андрей Григорьев принял участие в голосовании

«Сегодня действительно особенный день и это ощущается на избирательных участках – здесь царит атмосфера торжественности и солидарности. Мы ощущаем себя единым и непобедимым народом великой страны, вместе выбираем того, кто возглавит Россию в ближайшие 6 лет».


На избирательных участках Саратова продолжается голосование

Член Общественной палаты города Саратова Алексей Возлеев проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

«Принял участие в выборах Президента Российской Федерации, проголосовал за будущее нашей страны. Считаю, что каждый человек должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор», - рассказал общественник, - "Мне, как многодетному отцу хотелось бы видеть в ближайшие шесть лет поддержку семей с детьми, реализацию соответствующих программ".