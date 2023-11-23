23 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:05 | 23 ноября
В «Школе молодых управленцев» начались защиты выпускных работ
15:05 | 23 ноября
Саратовская ГЭС подготовилась к зиме
14:02 | 23 ноября
В «Точках роста» Хвалынского района агроклассников научили готовить уникальный кислородный коктейль
13:10 | 23 ноября
На треть увеличится финансирование региональных спортивных федераций
12:00 | 23 ноября
Победители конкурса «Героическая Летопись Победы!» получили награды
11:07 | 23 ноября
Дорожники вывозят снег с заездных карманов и парковочных площадок на саратовских магистралях
10:00 | 23 ноября
В Балтайском районе объявлен конкурс на замещение должности главы
09:05 | 23 ноября
Президент России наградил двух жителей Саратовской области
19:21 | 22 ноября
Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили завод грузовых шин KAMA TYRES
18:00 | 22 ноября
В Саратовской области соцпредприятия и молодые предприниматели получат гранты на свои проекты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили завод грузовых шин KAMA TYRES

Общество
Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили завод грузовых шин KAMA TYRES


Студенты Нижнекамского индустриального техникума («ГАПОУ Нит») побывали на производстве ЦМК шин KAMA TYRES. В экскурсии приняли участие ребята, которые в будущем тоже станут шинниками, а пока готовятся к производственной практике.

Гости увидели, как готовятся резиновые смеси для будущих грузовых и ЦМК шин KAMA, KAMA PRO и FORZA, и в чем их отличия, узнали, как собирается конструкция шины, познакомились с процессами изготовления протекторов и бортовых колец, вулканизации и контроля качества. Студентов особенно впечатлил уровень автоматизации производства – там, где раньше трудились только люди, сейчас работают роботы.

«Меня впечатляют технологии. Это же все создано руками человека, умами людей, и это очень здорово, что в Нижнекамске есть такие производства, которые применяют эти технологии», - поделилась впечатлениями Ляйсан Хафизова, студентка 3 курса и будущий продолжатель династии шинников. Родители, сестра и другие родственники Ляйсан уже трудятся на предприятиях KAMA TYRES.

Каждый год примерно половина выпускников Нижнекамского индустриального техникума становится работниками предприятий KAMA TYRES. Такие экскурсии позволяют ребятам уже в процессе учебы познакомиться с реальными рабочими процессами, оценить масштабы и технологичность шинного производства и сделать осознанный шаг навстречу профессии.