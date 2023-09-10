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С добрым бизнесом Екатеринбурга журналистов познакомил Фонд «Наше будущее»

Общество
С добрым бизнесом Екатеринбурга журналистов познакомил Фонд «Наше будущее»


Социальное предпринимательство активно развивается в Екатеринбурге. В этом убедились представители Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», которые подвели промежуточные итоги работы социально значимых проектов в этом городе. Как рассказал Василий Никитин, представитель Фонда, Свердловская область присоединилась к федеральному проекту по развитию социального предпринимательства еще в 2018 году. В столице региона создан Центр инноваций социальной сферы, на его базе организована работа школы социального предпринимательства и акселератора проектов.

Яркий пример социального бизнеса – школа астрономии KANTRSKRIP, единственная в России. Здесь проходят обучение ребята не только из Екатеринбурга и Свердловской области, но и со всей России, так как есть очный и онлайн-формат. В рамках реализации образовательного проекта «День науки: астрономия и физика космоса» школа популяризирует среди школьников точные науки, привлекает внимание к астрономии, физике и химии.

НПП «Детская Восстановительная Медицина» – первый значимый социальный проект в Екатеринбурге. Предприятие начало свою деятельность в 20-метровом гараже, а сейчас это предприятие производит средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, выпуская под собственным брендом «Я могу!» многофункциональные вертикализаторы, ходунки-вертикализаторы, реабилитационные кресла, охватив уже 64 региона и заняв около 40% этого рынка, имея 9 патентов на полезные модели.

Масштабные инфраструктурные проекты, такие как информационно-туристический центр, создание комфортной городской среды, проведение фестиваля «Лето на заводе» реализуются в городе Сысерти на территории бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. Креативный кластер здесь является флагманским областным проектом.