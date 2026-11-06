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В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством

Новости / Общество
В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством

В ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» День народного единства отметили не просто разговорами – праздник буквально «приготовили» вместе! Ребята стали частью большого и важного проекта «Семья и призвание на службе Отечеству».

Организатор проекта – Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Саратовской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством


Кулинарное приключение со смыслом

Самым интересным событием дня стало кулинарное приключение. Наставник и настоящий мастер своего дела Ольга Борисовна Матвеева не просто показала меню – она будто открыла дверь в мир семейных традиций: рассказала, какие вкусы хранят разные культуры, и напомнила про самое главное – безопасность на кухне. Ведь готовить – это не только про рецепты, это про заботу: о себе, о близких, о тех, для кого ты что-то создаёшь.

В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством

Что приготовили ребята:

- суп картофельный с фрикадельками «Солдатский» – простота и сытность, которые согревают;
- печень тушёная с овощами «Привал» – вкус, будто после долгого пути;
- компот из сухофруктов – уютный финал, знакомый каждому.

Рецепт единства

Когда ты стоишь у плиты рядом с друзьями, нарезаешь овощи, следишь за бульоном и слышишь смех – это и есть единство. Не абстрактное, а настоящее: в запахе горячего супа, в общей работе, в заботе друг о друге.

В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством

Теперь у ребят есть не только новые навыки, но и свой маленький рецепт единства: готовить вместе – значит лучше понимать друг друга.

Центр, рождённый личной инициативой

Важно отметить, что создание учебного центра на базе ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» – личная инициатива Бориса Леонидовича Шинчука, председателя Общественной палаты Саратовской области, председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Саратовской области. Именно здесь дети-сироты осваивают профессию повара.

В Хвалынской школе-интернате День народного единства отметили кулинарным мастерством

За этот проект Борис Шинчук получил национальную премию «Гордость нации» в 2023 году. Цель проекта – привить детям любовь к профессии повара и дать возможность в будущем продолжить обучение по этой специальности, учитывая востребованность профессии и развитие внутреннего туризма.

В рамках проекта, который поддерживается в том числе Фондом президентских грантов, ребята не только учатся готовить блюда русской кухни, но и знакомятся с кулинарными традициями других народов многонациональной России. Для занятий закуплено современное оборудование: пароконвектомат, тестомес, пищевой принтер и умягчитель воды. Занятия проходят в формате мастер-классов под руководством опытных шеф-поваров, а по итогам обучения воспитанники получают сертификаты. Готовить ребята могут не только для себя, но и для других воспитанников интерната.