Представителей event-сообщества ждут на втором GLOBAL EVENT FORUM

Долгожданный второй GLOBAL EVENT FORUM состоится С 27 сентября по 1 октября. Целый год все ивенторы страны ждали возможности встретиться, перезагрузиться и вновь стать частью закрытого Event City на верхнем уровне Курорта Красная Поляна в Сочи.Все ивенторы будут в СочиПервый GLOBAL EVENT FORUM прогремел в 2022 году и вызвал бурю эмоций и огромный интерес со стороны 1200 специалистов из event-сообщества. GEF стал мероприятием, которое круто меняет индустрию и жизнь даже самых успешных ивенторов: они запускают собственные курсы, создают крутые партнерства и даже открывают новые бизнес-направления.Организаторы убедились, что форум необходим индустрии, и решили сделать эту встречу ежегодной. Поэтому с 27 сентября по 1 октября организаторы, заказчики и поставщики индустрии снова встретятся в Сочи, чтобы объединить силы, знания и эмоции и сделать прорыв в будущем сезоне. И скоро мы увидим новые истории о проектах, рожденных на GLOBAL EVENT FORUM.Как это будетОрганизаторы форума в этом году предлагают новый концепт мероприятия, сохраняя при этом 4 базовые панели: креатив, технологии, продажи и перспективы. Прогрессивные лидеры рынка станут амбассадорами этих площадок, собирая уникальный контент и топовых спикеров для каждой из них. Контент обещает стать поистине эксклюзивным и эффективным. Помимо этого, участников ждут дополнительные образовательные площадки, которых не было в прошлом году, но запрос на них был очень высок: MICE и свадьбы.Контент & ИвентПанель КРЕАТИВ – это баланс идеи и реализации в ивенте, важные составляющие того самого творчества высшей пробы. Амбассадоры площадки – Александр Белов, TOBELOVE Agency и Евгения Беспалая, We Production.Панель ТЕХНОЛОГИИ расскажет про актуальные, прогрессивные и технологичные инструменты. Технологии – это, прежде всего, современный язык, с помощью которого креатив становится реальностью. Амбассадор площадки – Андрей Тубольцев, студия Dreamlaser.Панель ПРОДАЖИ – это все о трендах и коммерческой составляющей мероприятия: от продажи идеи до построения отношений с партнерами. Амбассадоры площадки – абсолютные лидеры рынка Борис Альхимович, Redday и Наталия Франкель, Ивентология.Панель ПЕРСПЕКТИВЫ – найдет ответы на вопросы: куда и как двигаться, как продолжать удивлять и удивляться. Амбассадор площадки – Иван Нефедкин, основатель и креативный директор студии Radugadesign.После обучения всех жителей закрытого Event City ожидает насыщенная развлекательная программа: концерты на главной сцене, вечеринки, иммерсивные шоу, благотворительный забег, Gastronomic Street, Fuck Up Night, Pop Up ужин. Бесконечный обмен опытом, новые знакомства и полезные контакты.Индустрия готова к ПРОРЫВУНа образовательных площадках GLOBAL EVENT FORUM выступят 50+ спикеров и представят самый актуальный контент обо всём, что действительно волнует event-сообщество.В 2023 году event-сфера обращена на внутренний рынок России: фестивали, гибридные форматы, новые тренды и коллаборации. Успешно и масштабно в этом году в России прошли: VK Fest, ПМЭФ, фестиваль «Дикая Мята», ресторанное шоу GASTREET и многие другие события.Вместо того, чтобы искать внешние ресурсы для опоры и продвижения, российский event-бизнес создает собственные сообщества и площадки, которые так необходимы для специалистов индустрии. GLOBAL EVENT FORUM покажет, что в 2023 году индустрия готова к прорыву.Слово организаторовАндрей Фомин, соорганизатор GEF: «Первый GLOBAL EVENT FORUM в Красной Поляне был тестом и назывался «Перекличка», поскольку мы хотели понять, кто остался в рынке и готов работать. «Перекличка» стала мощным стартом для следующей встречи, которую мы назвали «Прорыв». Сейчас индустрия успешно отвечает на вызовы времени и, несмотря ни на что, мы видим большой рост событийного потенциала».Евгения Суфиянова, соорганизатор GEF: «Event индустрия – это тысячи молодых креативных людей, полных жажды жизни, готовых отвечать на вызовы времени и, несмотря ни на что, расти и делать этот мир ярче, а события интереснее».