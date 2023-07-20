Добровольцы из разных городов приняли участие в Волонтёрском кампусе в Мурманской области

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Итоги Кампуса участники подвели на городском празднике ЭкоДвор 14 июля, поделившись успехами и находками с местными жителями. За две недели работы волонтёры вытащили из реки 579 килограммов железа, 1,4 тонны автомобильных покрышек, 9 килограммов пластика и целую коробку мягкой плёнки и пластиковых пакетов. Также на городском празднике участники объявили победителя Конкурса артефактов, найденных в реке. Им стал Никита Ланин, который нашёл в реке Колосйоки английский кирпич XX века.«Проходил конкурс артефактов, в котором я победил с кирпичом. Еще в один из первых дней я нашел английский кирпич, которому примерно 100 лет. У ребят тоже были интересные находки – чугунки, детские игрушки, гантели и так далее», – поделился победитель конкурса Никита Ланин, участник Волонтерского кампуса.3 июля участники впервые встретились после прилёта в Центре «Вторая школа», познакомились друг с другом и с организаторами, послушали их тёплые приветственные слова, получили сувениры и стильный мерч. Затем в течение двух недель волонтёры ежедневно работали на реке Колосйоки, очищая береговую территорию и извлекая из воды посторонние предметы. Все находки в Кампусе по традиции сохраняли, чтобы после завершения работ отправить на переработку.Помимо уборки и благоустройства территории волонтёры посещали экскурсии к природным достопримечательностям, просветительские лекции и мастер-классы по экологии.Участники побывали в музее Печенгского округа и на интерактивной выставке «Природа Севера» визит-центра «Заповедник Пасвик», на полуострове Средний и провели тренировку по сапсёрфингу. А в центре «Вторая школа» прослушали лекции от Дирекции ООПТ Мурманской области и Проектного офиса развития Арктики, поучаствовали в мастер-классе по кастомизации вещей, камерных кинопоказах и дискуссиях.На ЭкоДворе никельчане вместе с волонтёрами Кампуса поучаствовали в просветительских мастер-классах для детей и взрослых, послушали музыкальный концерт, сдали пластик и мягкую упаковку в пункт раздельного сбора.«Уверена, что наши активисты смогли лично увидеть, насколько хрупкая и ценная арктическая природа. Я верю, что наши волонтеры через 5–7 лет вернутся сюда уже с идеями, яркими эмоциями и смогут дальше развивать свои проекты. Надеюсь, что этот опыт для них не просто уникальный, но также приведет к определенным трансформациям, и пусть эти ценности они в своих регионах дальше распространяют, ведь Арктику нужно беречь», – говорит Наталия Сидорина, заместитель директора АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».Организатор проекта – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». Проект организован при поддержке компании Норникель.СправочноМероприятие проходит третий год подряд: в 2021 и 2022 году. Прошлым летом за две недели участники Кампуса:● извлекли из реки 350 автомобильных покрышек;● собрали 2 тонны железа и арматуры;● очистили прибрежную территорию и рассортировали мусор по фракциям (пластик, металл и стекло, которые после работ отправились на переработку);● обнаружили в реке интересные находки: кастрюлю, несколько стульев, линолеум, мангал и даже икону;● обновили краску на мосту и оформили граффити на его пилоне;● установили деревянный мостик в популярном у местных жителей месте перехода через канал, где раньше находилась неустойчивая стихийная переправа;● разработали и создали 5 интерактивных арт-объектов в зоне входа на мост, в числе которых деревянные пни, по которым можно прыгать для тренировки ловкости или ходить для поиска баланса, цветные фигуры «Полярного дня», которые отбрасывают разнообразные тени в зависимости от положения солнца;● провели соседский праздник «ЭкоДвор», в рамках которого устроили плоггинг — пробежку, совмещённую с уборкой мусора; вместе с детьми и взрослыми нарисовали на картоне вдохновляющие плакаты про экологичный образ жизни и устроили обмен ненужными вещами, которые могут получить вторую жизнь у новых хозяев.