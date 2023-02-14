В ТОП-3 рейтинга «Промышленный пиарщик Санкт-Петербурга глазами журналиста» вошло PR-агентство «Тезис»

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Рейтинг формируется на основе онлайн-опроса журналистов и дает представление об уровне профессионализма в сфере связей с общественностью как сотрудников соответствующих подразделений промышленных предприятий, так и внешних пиар-служб. Итоговая оценка пиарщика формируется по нескольким критериям, важным с точки зрения журналистов. В их числе оперативность, полнота и содержательность предоставляемой информации, обеспечение контактов с топ-менеджментом и ключевыми сотрудниками предприятия, умение реагировать на негативную информацию и поддерживать интерес к работе компании, а также коммуникативные и креативные навыки пиарщика. В опросе приняли участие 15 журналистов из наиболее известных СМИ, которые оценивали работу 57 пиарщиков предприятий различных отраслей промышленности в 2022 году.Генеральный директор Агентства коммуникаций «Тезис» Михаил Ненахов как представитель внешней пресс-службы холдинга «Первая мебельная фабрика» в этом году получил высокие оценки респондентов по всем основным критериям, причем по многим из них – наивысшие баллы. Это позволило Михаилу Ненахову при итоговом подсчете баллов занять третью строчку рейтинга. Опередить его сумели лишь представители пиар-служб «Балтийского завода» (второе место) и ОЭС «Санкт-Петербург» (победитель рейтинга).«Роль промышленности в экономике сегодня очень сильно возросла, – говорит Татьяна Триндюк, главный редактор портала «ТТ Финанс». – Многие ошибочно полагают, что наша страна мало что производит, но это не так. Как раз роль PR-специалистов и заключается в том, чтобы общество узнало, сколько хороших производств есть в России. А также поднять престиж инженерных и рабочих специальностей, чтобы молодежи хотелось пойти работать в промышленность. Рейтинг промышленных пиарщиков – как раз один из способов привлечь интерес общественности к промышленному сектору, дать развитие инженерным специальностям, а значит, и укрепить мощь нашей страны».Агентство коммуникаций «Тезис» неоднократно становилось победителем рейтингов в области связей с общественностью. Так, в 2021 году Агентство заняло второе место в интегральном рейтинге российских PR-агентств в сфере коммерческой недвижимости, а в 2019 году Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA признала петербургскую компанию лучшим PR-агентством в сфере коммерческой недвижимости.Агентство коммуникаций «Тезис» (Санкт-Петербург, www.tez-is.ru) работает в сфере корпоративных коммуникаций и помогает российским и международным компаниям формировать собственную репутацию, налаживать внутренние и внешние коммуникации. Ключевые преимущества Агентства – отличное понимание тенденций развития современных медиа и профессиональный коллектив сотрудников. Этот позволяет Агентству «Тезис» успешно разрабатывать и осуществлять эффективные коммуникационные стратегии продвижения заказчиков, выстраивать взаимодействие со СМИ, государственными институтами, инвесторами и деловым сообществом.