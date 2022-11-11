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Заявки на Национальную премию «Надежда на технологии» принимаются до 11 ноября

Общество / Информация
До 11 ноября 2022 года продолжается прием заявок на участие в Национальной премии за вклад в развитие реабилитационных технологий «Надежда на технологии».

Заявки на Национальную премию «Надежда на технологии» принимаются до 11 ноября

Национальная премия в области реабилитационных технологий «Надежда на технологии» вручается Минпромторгом России ежегодно в рамках одноименного Форума. На протяжении многих лет Премией отмечаются самые заметные достижения в сфере создания технических средств реабилитации, поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и проекты, направленные на популяризацию идей универсального дизайна.

К участию приглашаются органы государственной власти, отечественные предприниматели, специалисты, предприятия и некоммерческие организации, работающие в сфере реабилитационной индустрии.

Премия вручается наиболее успешным проектам в сфере реабилитационной индустрии и универсального дизайна в нескольких номинациях:

○ за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна;
○ решение года в сфере универсального дизайна и обеспечения доступной среды;
○ за лучшую практику деятельности ресурсного учебно-методического центра на базе образовательных организаций высшего образования;
○ экспортер года в сфере реабилитационной индустрии;
○ лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии.

Победители в каждой из номинаций Премии будут торжественно награждены в рамках проводимого ежегодного Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии» с 30 ноября по 2 декабря 2022 года и получат денежные вознаграждения:

○ 1 место – 345 000 руб.
○ 2 место – 172 000 руб.
○ 3 место – 86 000 руб.

Заявку необходимо направить в электронном виде на адрес электронной почты: karibovast@minprom.gov.ru и указав в теме письма слово «ПРЕМИЯ». Оригинал заявки необходимо направить в адрес Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2) — экспедиция.

Для разъяснений условий и порядка подачи документов просьба обращаться к начальнику отдела по внешним коммуникациям ФГАУ «РЦУД и РТ» Даниловой Ирине Игоревне, тел: +7 (495) 318-91-09 доб. 305, email: iidanilova@rcud-rt.ru.

Справочно.

Форум «Надежда на технологии» проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в целях развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности и создания условий для развития комплексной системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации с применением продукции отечественного производства.