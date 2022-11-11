Мобилизованные саратовцы получили право на бесплатных юристов

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- Действительно, сегодня жители региона, призванные на военную службу по мобилизации, поступившие на военную службу по контракту либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в связи со специальной военной операцией, получили право на бесплатную юридическую помощь.Это может быть как правовое консультирование в устной и письменной формах, так и составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правого характера по вопросам, установленным законодательством, регламентирующим оказание бесплатной юридической помощи, а также и представление интересов в суде.Отмечу, что обратиться за бесплатной юридической помощью могут и члены их семей. Это супруга, родители, несовершеннолетние дети, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.- Граждане могут получить юридическую помощь в виде устных консультаций в исполнительных органах области и подведомственных им учреждениях по вопросам в пределах компетенции. Например, по вопросам единовременной денежной выплаты и организации отдыха и оздоровления детей, социального обслуживания на дому консультации можно получить в министерстве труда и социальной защиты области и в учреждениях социальной поддержки по месту жительства.По вопросам обеспечения бесплатным питанием в школе, обеспечения местами в детских садах - в администрациях муниципальных районах по месту жительства и так далее.Кроме того, по таким вопросам, как защита прав потребителей в части предоставления коммунальных и медицинских услуг, установление фактов, имеющих юридическое значение, отказ работодателя в заключении трудового договора, взыскание заработка, и иным вопросам, установленным законодательством о бесплатной юридической помощи, граждане могут обратиться к адвокатам, участникам государственной системы оказания бесплатной юридической помощи.Список адвокатов размещен на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области в разделе «Гражданам о мерах социальной защиты и мерах социальной поддержки, в том числе информацию можно получить в учреждениях социальной защиты и занятости.За получением информации о порядке и условиях оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону 8 (845-2) 65-34-36.- Отмечу, что сеть социальных учреждений охватывает все муниципальные районы области. Ряд вопросов решается на уровне администраций муниципальных районов.Список адвокатов сформирован с учетом представителей адвокатского сообщества практически в каждом муниципальном районе области. Тем самым жители районов области имеют возможность реализовать свое право на получение бесплатной юридической помощи у квалифицированного юриста, адвоката, соблюдая принцип равноправия и доступности указанного вида помощи.-Довольно простой. Получить помощь можно обратившись в исполнительные органы области и подведомственные им учреждения, органы местного самоуправления по телефонам общественных приемных по общим вопросам.Также ее можно получить при личном обращении к адвокату, которого гражданин выбирает самостоятельно, предъявив документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на обращение за оказанием бесплатной юридической помощи.Кроме того, по поручению главы региона Романа Викторовича Бусаргина во всех МФЦ региона оказывают консультации для членов семей мобилизованных по действующим в регионе мерам поддержки для военнослужащих и их семей.Также можно оставить письменное обращение с описанием возникшей у них жизненной ситуации. Сотрудники многофункционального центра самостоятельно направят данное обращение в профильные ведомства.