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Фото: министерство спорта Саратовской области

В селе возводят модульный спортивный объект, который создаст дополнительные условия для занятий физической культурой и тренировок спортсменов.Строительство ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» при поддержке Министерства спорта России.Министр спорта области Александр Абросимов посетил строительную площадку и ознакомился с текущим этапом работ. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.Центр позволит привлечь к регулярным занятиям спортом детей и взрослых, а также расширит возможности для развития единоборств в Питерском районе.