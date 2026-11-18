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Привлеченные при поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина трансферты в сумме 297 млн рублей направляются в порядке замещения ранее предусмотренных областных средств на ремонт тротуаров и улично-дорожной сети в Хвалынске. Также предусматриваются привлеченные при поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина средства на строительство бассейна при школе в поселке Светлый в сумме 240 млн рублей с последующим их замещением.По поручению губернатора области Романа Бусаргина увеличиваются объемы финансирования на региональную ежемесячную выплату молодым мамам на второго ребенка до достижения возраста 3 лет, которая составляет 8 тысяч рублей. На эти цели запланировано 10,4 млн рублей. Еще 14,4 млн рублей пойдет на компенсацию многодетным семьям затрат для приобретения школьной, спортивной одежды и обуви.Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям возрастет на 825,9 млн рублей. С начала года объем поддержки муниципалитетов увеличен более чем на 20 млрд рублей.Резервный фонд Правительства области вырастет на 1,5 млрд рублей.«С учетом всех корректировок доходы областного бюджета на 2026 составят 205,6 млрд, расходы – 233,7 млрд рублей. Установленные бюджетным законодательством ограничения по дефициту бюджета, размеру государственного долга области и расходам на его обслуживание соблюдаются», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.