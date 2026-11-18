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13 ноября 2026 года в детском саду № 15 города Красноармейска Саратовской области состоялась Всероссийская просветительская акция «Казачий диктант». В этом году к масштабному событию присоединились не только педагоги, но и воспитанники подготовительной группы.Для казачат диктант прошел в увлекательной игровой форме. Воспитатели зачитывали вопросы об истории казачества, традициях, быте и заповедях. Ребята внимательно слушали, рассуждали и отмечали правильные ответы на специальных бланках, проявляя смекалку и отличную подготовку.Подобные мероприятия помогают с ранних лет прививать детям любовь к Родине и искренний интерес к истории родного края. Участие в просветительской акции стало для воспитанников настоящим праздником казачьей культуры и оставило у ребят массу ярких впечатлений.