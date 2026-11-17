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На территории Саратовской области органами, организациями и учреждениями будут организованы мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов семьи, родителей, детей, опеки, попечительства, и детско-родительских отношений.В регионе будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. На различных площадках Саратова и области запланированы личные приемы граждан, горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, тренинги, конкурсы, классные часы, беседы, выставки, викторины, деловые игры, дни отрытых дверей, конкурсы видеороликов, распространение информационных материалов и т.д.Общий список мероприятий ко Дню правовой помощи детям размещен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе «Правовая информация» подраздел «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение» подраздел «Всероссийский день правовой помощи детям», а также на сайтах других органов, организаций и учреждений Саратовской области.Управление Минюста России по Саратовской области