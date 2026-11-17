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Фото СГТУ имени Гагарина Ю. А.

На экспертной сессии «Встреча без галстуков» представители Федерального экологического оператора обсудили с молодыми учеными и студентами технологические задачи отрасли и возможности профессионального развития.Эксперты представили проекты по восстановлению промышленно загрязненных территорий и созданию современной инфраструктуры для переработки промышленных отходов – сети высокотехнологичных экотехнопарков. Создаваемые производства оснащаются передовыми технологиями, многоступенчатыми системами очистки и комплексного экологического мониторинга, а также открывают новые возможности для профессиональной реализации инженерно-технических специалистов региона. Участники познакомились с программами поддержки молодых специалистов, востребованными компетенциями в сфере экологии.«Особое значение придается подготовке молодых специалистов, которым предстоит продолжать эту работу и определять будущее экологической отрасли. Форум «Экологический форсайт» помогает выстраивать содержательный диалог между наукой, образованием и промышленностью, развивать перспективные технологии и применять их для решения экологических задач страны», - отметил директор филиала «Экотехнопарк «Михайловский» ФГУП «ФЭО» Максим Будыкин.