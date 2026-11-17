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По словам спикера, на сегодняшний день потребность промышленности в большей степени сформирована рабочими профессиями: «Востребованы токари, фрезеровщики, станочники-универсалы, слесари механосборочных работ и КИПА, электрогазосварщики, электромонтёры, швеи. Устойчив спрос на инженерно-технические специальности: конструкторов, технологов, программистов, метрологов, наладчиков оборудования, специалистов ИТ-сферы. Наибольшее число вакансий — в машиностроении и металлургии (67,6%) и химической промышленности (18,1%)».Образовательный процесс в учреждениях среднего профессионального образования синхронизируется с запросами предприятий в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С 2022 года в регионе создано 9 образовательных кластеров, из них 5 — по промышленным направлениям. В области действует 11 учебно-производственных центров, где подготовку прошли более 15 тысяч человек.Зампред правительства также напомнил, что с 2023 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина в нашем регионе действует механизм поддержки молодых специалистов. Выпускникам вузов выплачивают 350 тысяч рублей, учреждений среднего профессионального образования — 200 тысяч рублей при трудоустройстве на промышленные предприятия по востребованным специальностям.«Получить выплату могут выпускники в возрасте до 35 лет, которые в течение 9 месяцев устроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса по специальностям: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ и оператор станков с числовым программным управлением. Право на обращение за выплатой сохраняется 1 год со дня выдачи диплома. С начала реализации мероприятий 440 молодых специалистов получили 148,25 миллионов рублей», - отметил Михаил Торгашин.