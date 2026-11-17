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Фото: Филиал Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области

На площадке саратовского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» при поддержке регионального Кадрового центра «Работа России» состоялась очередная ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.Участники встречи смогли лично пообщаться с представителями ведущих предприятий и государственных организаций, узнать о свободных вакансиях, условиях труда и требованиях к кандидатам, а также оставить свои резюме для дальнейшего рассмотрения. Карьерные консультанты рассказали о мерах государственной поддержки, программах переобучения и наиболее востребованных направлениях на региональном рынке труда.Такие мероприятия в филиале фонда проходят на регулярной основе. Их главная цель – помочь защитникам адаптироваться к мирной жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне и найти достойную работу.Напоминаем, что филиал фонда «Защитники Отечества» в Саратове находится по адресу: ул. Киселёва, 30/34. Телефон для справок: 8 (8452) 65-31-31. График работы: понедельник – суббота, с 9:00 до 18:00.Ознакомиться с актуальными региональными вакансиями и условиями трудоустройства можно на портале «Работа в России»: trudvsem.ruПолучить консультацию по вопросам поиска работы можно в территориальных кадровых центрах «Работа России» или по единому бесплатному номеру: 8-800-775-76-25.Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской областиМинистерство труда и социальной защиты Саратовской области