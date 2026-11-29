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Дарственная надпись Д.С. Лихачева И.Ю.Юрьевой в память о М.М.Баринове. 1985 (на книге Прошлое – будущему из личной коллекции И.Ю.Юрьевой.

Д.С. Лихачев – о М.М. Баринове. 1986 (автограф – письмо к И.Ю. Юрьевой)

Отклик Д.С. Лихачева на статью И.Ю. Юрьевой о пушкинском Захарове в газете «Правда» с сопроводительным письмом. 1986 (из архива И.Ю. Юрьевой)

Книга «Неизвестный Д.С. Лихачев». 2006 (издание Российского Фонда Культуры к 100-летию Д.С. Лихачева)

Выпуск альманаха «Русское возрождение» «Памяти Д.С. Лихачева». 2000

Отклик Д.С. Лихачева на статью И.Ю. Юрьевой об обществе «Классика». 1990 (из архива И.Ю. Юрьевой)

Обращение Д.С. Лихачева к редакциям радио и телевидения о проведении «Дня классической культуры» 24 мая 1991 г. (из архива И.Ю. Юрьевой)

Дарственная надпись И.Ю.Юрьевой от Д.С.Лихачева и его семьи. 1984 г. (на книге Д.С.Лихачева из личной коллекции И.Ю.Юрьевой)

—С Дмитрием Сергеевичем я познакомилась почти сорок пять лет назад через его близкого друга и соратника М.М. Баринова — он руководил молодежным клубом при Центральном доме работников искусств, где я занималась. Позже Марк Михайлович стал директором Государственного музея А.С. Пушкина в Москве, а в начале 1980-х гг., еще работая в «Огоньке», публиковал свои беседы с Д.С. Лихачевым, начиная со знаменитого интервью «Память истории священна».Тогда же Марк Михайлович написал книгу о нашем клубе, показал ее Дмитрию Сергеевичу, попросил написать предисловие, что Д.С. Лихачев и сделал, но до того выразил желание познакомиться с героями книги, и Марк Михайлович представил Дмитрию Сергеевичу своих учеников, в том числе и меня. Мы тогда провожали его на Ленинградском вокзале, это потом вошло в традицию…Однажды Марк Михайлович дал мне очень почетное получение — сопровождать Дмитрия Сергеевича с дочерью и внучкой в поездке по Москве и показать им пушкинские места Москвы. Конечно, в тот день я гораздо больше узнала от Д.С. Лихачева о московской истории и архитектуре, чем он узнал от меня… Потом, уже придя на работу в музей Пушкина, по просьбе М.М. Баринова я ездила к Д.С. Лихачеву, когда он был в Москве.После преждевременной кончины Марка Михайловича Дмитрий Сергеевич через общих знакомых нашел меня сам и сказал, что будет продолжать дело, которое он начал с моим Учителем — добиваться восстановления подмосковной усадьбы Захарово, где провел свое детство Пушкин. В то время там был заброшенный пионерский лагерь, теперь Захарово и соседняя усадьба Вязёмы — это известный на всю страну государственный музей-заповедник Пушкина.Изучением мест пушкинского детства в Подмосковье я со студенческих лет занималась в клубе М.М. Баринова, и когда был создан Советский фонд культуры и Д.С. Лихачев его возглавил, он пригласил меня в отдел программ Фонда для работы по Пушкинской программе. В Фонде я проработала без малого тридцать лет, первые пять лет — под руководством Дмитрия Сергеевича.— Впечатление человека, молодого душой, не потерявшего интереса к жизни и ко всем ее проявлениям. С большим интересом и большим уважением он относился к молодежи. Нас, учеников его друга, он покорил своим вниманием и доброжелательностью. Оказалось, что у нас в клубе было много точек пересечения с его детством и юностью. Прежде всего, это воспитание Пушкиным. В школе Дмитрия Сергеевича был театр, где ученики играли пушкинского «Каменного гостя». В нашем клубе в театральной студии, которую вела жена М.М. Баринова, Светлана Григорьевна, тоже ставился «Каменный гость», и Марк Михайлович представлял нас Дмитрию Сергеевичу как героев этой «маленькой трагедии». Наш Учитель воспитывал нас на поэзии Пушкина, а Дмитрий Сергеевич рассказывал, что студентом он прошел школу «медленного чтения» Пушкина в семинаре, который вел академик Лев Щерба: целый год они разбирали поэму «Медный всадник», по нескольку строк за занятие… Говорил с нами Дмитрий Сергеевич с доброй улыбкой, выслушивал со вниманием, и чувствовалось, с каким искренним интересом он относится к настроениям, чаяниям молодежи…— Конечно! Еще до личного знакомства мы знали Дмитрия Сергеевича заочно по рассказам М.М. Баринова — знали как выдающегося ученого, общественного деятеля, смелого борца-защитника культурного наследия. Но, к слову, в начале 1980-х годов Д.С. Лихачев еще не пользовался такой всеобщей известностью, какую он получил спустя несколько лет, и в Москве его мало кто знал помимо узких научных кругов. Он был известен в Ленинграде как защитник архитектурных памятников, за это его очень не любили городские власти и очень ценили и уважали краеведы и музейные работники, а вне Ленинграда его общественная деятельность была мало заметна, и росту его популярности во «всесоюзном масштабе» немало способствовали как раз публикации в «Огоньке» — интервью, которые брал у него М.М. Баринов. От Марка Михайловича мы узнали, что это за человек. При этом в общении Дмитрия Сергеевича с нами, для него детьми, даже внуками, не было дистанции. Он вел себя с нами как со взрослыми людьми, удивительно просто и сердечно, никак не подчеркивая высоты своего опыта. Так он относился не только к нам, ученикам своего друга, но к молодежи в целом.— Руководителем он был очень требовательным (при всей своей доброжелательности) и порой принимал жесткие кадровые решения. Как педагога Дмитрия Сергеевича я не знала, я знала его как друга молодежи (если можно так сказать). Педагогом он стал в 1940-х – начале 1950-х гг.: тогда он преподавал в ЛГУ на историческом факультете. Не знаю, оставил ли кто-то из его студентов воспоминания. Сейчас это уже ушедшее поколение.Гораздо позже, в 1980-х гг. Дмитрий Сергеевич вел занятия по краеведению в двух ленинградских школах, в том числе в школе № 102 на Поклонной Горе, где до сих пор проводятся краеведческие конференции школьников. Было бы интересно узнать впечатления бывших учеников этой школы, с которыми занимался Дмитрий Сергеевич. Сам он очень хвалил юных краеведов и рассказывал о своем успешном опыте приобщения их к научной работе — рассказывал не только в частных беседах, но даже на заседаниях президиума Советского фонда культуры (эти материалы опубликованы к его столетию).Кроме того, он вел «радио-уроки» для школьников на всесоюзном радио. Хорошо помню Пушкинский радио-урок конца 1980-х гг. с его участием, а его обращение к школьникам по поводу дня классики и культуры в 1990 г. мне самой довелось записывать на магнитофон по просьбе радиожурналистки Надежды Дмитриевой (сохраненная ею расшифровка этой передачи опубликована в альманахе «Русское возрождение» памяти Д.С. Лихачева в 2000 г.).По этим радио-урокам можно судить, какой замечательный подход он нашел к детям, как доходчиво и увлекательно беседовал с ними.— Да, знакомил: при первой встрече он пересказал нам, ученикам М.М. Баринова, письмо о путешествиях из «Писем о добром и прекрасном» (тогда еще у нас никто этого не читал — книга вышла несколько лет спустя). Мы провожали его на поезд, и тема путешествий была вполне уместна. Потом он рассказывал нам о Куликовской битве, которой он посвятил несколько своих работ. Еще я вспоминаю более поздние времена, кажется, это был 1988 год, когда Д.С. Лихачев встречался с молодежью в Ленинградском фонде культуры, в башне городской Думы на Невском проспекте (я оказалась там, будучи в командировке по делам Фонда). Это была встреча с ленинградскими «неформалами», Дмитрий Сергеевич отвечал на их вопросы и рассказывал им про образ Петербурга. Позже в журнале «Наше наследие» вышла его статья на эту тему — «Небесная линия города на Неве», но я помню до сих пор именно его рассказ для молодежи, удивительно яркий и запоминающийся — в статье многое оказалось «сглажено»…— Что Вы называете научными приоритетами? Если Вы очертите их круг, мне будет легче ответить на этот вопрос.— Научное кредо, вернее, нравственный кодекс ученого, который сформулировал Дмитрий Сергеевич, я впервые прочла в его книге «Прошлое — будущему», сегодня все его положения, по-моему, столь же актуальны, как и сорок лет назад. Что же касается культурных приоритетов, здесь на самую высокую ступень Д.С. Лихачев ставил классическое искусство.Ему принадлежит простое и ясное определение классики: «Культура развивается не путем перемещения в пространстве, во времени и так далее, а путем накопления ценностей, отбрасывания всего ненужного и замены его тем, что остается на века и тысячелетия… И классическое искусство, классическая музыка, зодчество, литература, даже классическая наука (тоже можно об этом сказать), — это такая культура, которая прошла испытание временем… испытание на истину, добро и красоту», — так объяснял Д.С. Лихачев школьникам понятие классической культуры на «радио-уроке» в 1990 г.— «Письма о добром и прекрасном», о них уже шла речь. Это замечательная книга, она просто и ненавязчиво учит и детей и взрослых вечным ценностям, воспитывает добрые чувства и светлые мысли. Книга была написана около полувека назад, но со временем не потеряла своего значения, напротив, она становится всё более актуальной. Сам Дмитрий Сергеевич с горечью замечал в начале 1990-х годов, как возросла «агрессивность в жизни»: «Агрессивно выступают, агрессивно настроены друг к другу… Это всё агрессивность, с которой нужно бороться…» — я вновь цитирую его радио-урок для школьников 24 мая 1990 г. Он считал культуру самой лучшей защитой: «…Культура не агрессивна. Агрессивна полу-культура, то есть отсутствие культуры. А настоящая культура не агрессивна… агрессивность — она должна быть переборота культурой. Культурой общения, культурой знания, культурой чтения, культурой интересов и так далее». Всем этим аспектам и проявлениям подлинной культуры как раз и учат «Письма о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева, и очень хорошо, что в наших школах теперь изучается эта книга (об опыте работы с ней рассказывали педагоги-участники недавней конференции МГУ и Российской академии образования «Русский язык — язык дружбы и братства», где была специальная секция, посвященная 120-летию Д.С. Лихачева).— Думаю, это результат внимания и уважительного отношения Дмитрия Сергеевича к читателю. Он писал не для себя. И даже свои научные труды писал не только для коллег-специалистов. Он думал о широком круге читателей, начиная со школьников и студентов, и хотел приобщить их к древнерусской литературе: к летописям, к «Слову о полку Игореве» и т.д.— К сожалению, не было создано юношеское общество «Классика» для школьников и молодежи. Д.С. Лихачев считал важной задачей воспитывать новые поколения путем приобщения их к классическому культурному наследию — таким образом, по его мнению, можно воспитать и нравственные качества личности, и подлинный патриотизм. Общество «Классика» с ячейками в городах и селах и даже в отдельных школах должно было, по мысли Д.С. Лихачева, создать механизм доступности и привлекательности классической культуры — музеев, концертов — для юных любителей. Тогда еще не было таких программ, как «Пушкинская карта», Д.С. Лихачев обращался непосредственно к руководству музеев, и они откликались на его просьбы, проводили бесплатные для посещения «Дни классического наследия», но широкое по охвату участников общество «Классика» так и не возникло…«Днем классики и культуры» для нашей страны Д.С. Лихачев предлагал объявить день святых Мефодия и Кирилла 24 мая, справедливо считая, что святые братья подарили нам не только письменность, но что христианская культура, к которой они приобщили славянские народы, стала основой и стержнем светской русской культуры, а классическим языком для нас наряду с латынью является церковно-славянский язык, который, по мнению Д.С. Лихачева, нужно изучать в школе…Еще один его неосуществленный замысел — газета «Пенаты» для семейного чтения, газета просветительской направленности, адресованная самому широкому кругу читателей, с популярными материалами из отечественной истории и культуры. Такой газеты нам очень недостает и сегодня…— Об этом много писалось и говорилось. В юные годы он не принял богоборческую власть большевиков, разрушивших Церковь и государство, и за это поплатился заключением в Соловецкий лагерь. В момент ареста ему только исполнился 21 год… Потом, в конце сталинской эпохи, были гонения и идеологические «проработки» его научных трудов… При любой власти он оставался внутренне свободным и независимым, а внешне он научился особого рода дипломатии, которая позволяла ему в 1960-х – 1970-х гг. заставлять партийные органы делать что-то полезное для культурного наследия (хотя бы не разрушать исторические памятники), а потом, с начала перестройки и влиять на власть. Дмитрий Сергеевич ставил себе в заслугу, что он обратил внимание М.С. Горбачева на проблемы культуры и что в 1980-х гг. добился решения правительства прекратить катастрофически затратный для экономики и разрушительный для экологии проект переброски северных рек в Каспийское море (в этом деле Д.С. Лихачев выступал совместно с писателем Сергеем Залыгиным, академиками А.Л. Яншиным, Б.А. Рыбаковым и другими выдающимися учеными), а потом в 1992 г. именно Дмитрий Сергеевич сыграл решающую роль в противодействии соглашению глав СНГ разделить культурные ценности СССР «по национальной принадлежности», т.е., проще говоря, раздать целые коллекции из центральных российских музеев и библиотек вновь образованным независимым государствам (под угрозой было восточное собрание Эрмитажа и т.п.). Президент Б.Н. Ельцин подписал такое обязательство со стороны России, но Д.С. Лихачев решительно поддержал борьбу Бориса Пиотровского и всего музейного сообщества и убедил Ельцина отказаться от этой безумной идеи.— Думаю, что истоки нужно искать в его молодых годах в Соловецком лагере. После этого ему уже нечего было бояться… И очень важно, в какое окружение он попал на Соловках: вместе с ним в заключении находились иерархи Церкви, офицеры царской армии, выдающиеся ученые, представители элит разных народов Российской Империи. В нечеловеческих условиях они сохраняли свою душу и помогали другим, в том числе и Лихачеву, выжить физически и сохраниться морально.Д.С. Лихачев писал в воспоминаниях, какой школой духовной стойкости и верности своим убеждениям было для него общение с владыкой Виктором (Островидовым) и другими соловецкими святыми новомучениками и исповедниками.— Наверное, с Николаем Михайловичем Карамзиным. Недаром Дмитрий Сергеевич так его ценил. Между прочим, при непосредственном участии Лихачева впервые за годы советской власти был издан великий исторический труд Карамзина. Но он был не только выдающийся историк и писатель-новатор, это был мыслитель государственного уровня, человек высоких нравственных убеждений, непоколебимо отстаивавший свою гражданскую позицию. Мне кажется, так же можно оценить и личность Д.С. Лихачева.