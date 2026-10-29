Два представителя Саратовской области рекомендованы к награждению знаком «Доброволец России»

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Экспертный совет подвел итоги заявочной кампании 2026 года по награждению нагрудным знаком «Доброволец России». Всего экспертами было рассмотрено более 1 800 представлений из 85 регионов Российской Федерации. По итогам оценки к награждению рекомендованы 202 кандидата.От Саратовской области в Федеральное агентство по делам молодежи было направлено 23 заявки, подготовленные ведомствами и муниципальными районами региона.К награждению рекомендованы две кандидатуры: серебряный волонтер Новоузенского муниципального района Вера Афанасьева и руководитель волонтерского движения Екатериновского муниципального района «Боевой» Оксана Боева.На получение нагрудного знака «Доброволец России» могут претендовать волонтеры, внесшие значительный вклад в развитие добровольческой деятельности и имеющие не менее 500 волонтерских часов на платформе Добро.рф за последние три года, а также люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности. Кроме того, к награждению могут быть представлены доноры крови, плазмы и костного мозга с большим опытом донаций, а также люди, содействующие развитию донорства костного мозга или стволовых клеток.Впервые нагрудный знак «Доброволец России» вручался в 2025 году. Порядок поощрения и награждения за добровольческую деятельность нагрудным знаком «Доброволец России» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.