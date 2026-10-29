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Саратовская область реализует три проекта СПИК 2.0 на 65 миллиардов рублей

Новости
Первый замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Роман Задохин выступил в Саратовской областной Думе с докладом о развитии инвестиционного потенциала и стимулировании капитальных вложений в экономику региона. По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал промышленных предприятий составили свыше 92,7 млрд. рублей, что на 6,6% выше уровня 2024 года. Опережающая динамика обеспечена реализацией приоритетных проектов и вводом новых промышленных объектов.

 
«Среди крупнейших завершённых проектов — известковый цех АО «Металлургический завод Балаково», производство оксида цинка ООО «Экоцинк», техническое перевооружение сернокислотного производства Балаковского филиала АО «Апатит», а также модернизация линии производства листового стекла АО «Салаватстекло Волга», - отметил Роман Задохин.
 
В выступлении спикер также затронул вопросы интеграции науки в производство, поддержки молодых специалистов и федерального механизма специального инвестиционного контракта (СПИК):
 
«Сегодня в регионе реализуются три проекта в рамках заключенных СПИК 2.0 по внедрению технологии производства высококачественной стали с низким углеродным следом АО «Металлургический завод Балаково», технологии производства минеральных удобрений Балаковского филиала АО «Апатит» и технологии изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» на общую сумму 65,3 млрд. рублей».

Кроме того, в этом году ООО «Энгельс Электроинструмент» вышло с инициативой заключения специального инвестиционного контракта  СПИК 1.0. В рамках него будет реализован проект стоимостью 1,1 млрд. рублей, направленный на создание и модернизацию производства профессионального электроинструмента с высокой степенью локализации».