«Народная песня — это живая история»: на лекции Общества «Знание» в Саратове поговорили об истоках единства России

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Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России. Просветительские мероприятия пройдут в каждом регионе страны, а их участниками станут школьники и их родители, студенты, молодежь, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители старшего поколения и государственные служащие.Так, в Саратовской области в рамках акции прошла лекция «Народная песня в жанровом многообразии и современной сценической жизни», которую провел режиссер массовых представлений Дома культуры рабочего поселка Красный Октябрь Иван Березин. Участниками встречи стали более 200 жителей региона.Лекция была посвящена народной художественной культуре России и, в частности, русской народной песне как одному из самых устойчивых и многогранных явлений художественного творчества. Слушатели узнали, что песенный фольклор, который в переводе с английского означает народную мудрость, на протяжении тысячелетий отражает черты национального характера, отношение людей к родной природе, семье и историческим событиям. Лектор Общества «Знание» подробно остановился на жанровом многообразии народной песни, объяснив, что у каждого жанра есть своя поэтика и манера исполнения, и подчеркнул, что народная песня — это живая история, исполненная красок и истины, обнажающая всю жизнь народа.Особое внимание Иван Березин уделил конкретным жанровым разновидностям и региональным традициям. Слушатели познакомились с любовными, семейными, трудовыми, казацкими, солдатскими, шуточными, духовными и обрядовыми песнями, а также с календарными и свадебными.Отдельно участники поговорили о стилизации народной песни как инструменте популяризации фольклора: лектор Общества «Знание» продемонстрировал, как современные исполнители сочетают народный материал с многоголосием, битбоксом и электронной музыкой, сохраняя изначальный замысел песни.Во время акции лекторы Общества «Знание», представляющие многонациональное содружество народов России, — преподаватели истории, краеведы, культурологи и другие эксперты — расскажут слушателям о том, как народы с разными языками, религиями и традициями смогли стать частью одной страны, вместе защищать её и добиваться великих побед, и почему в самые тяжелые моменты нашей истории именно единство народов помогало России выстоять.По информации Российского общества «Знание»