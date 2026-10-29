«Народная песня — это живая история»: на лекции Общества «Знание» в Саратове поговорили об истоках единства России
Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России. Просветительские мероприятия пройдут в каждом регионе страны, а их участниками станут школьники и их родители, студенты, молодежь, ветераны специальной военной операции и члены их семей, представители старшего поколения и государственные служащие.
Так, в Саратовской области в рамках акции прошла лекция «Народная песня в жанровом многообразии и современной сценической жизни», которую провел режиссер массовых представлений Дома культуры рабочего поселка Красный Октябрь Иван Березин. Участниками встречи стали более 200 жителей региона.
Лекция была посвящена народной художественной культуре России и, в частности, русской народной песне как одному из самых устойчивых и многогранных явлений художественного творчества. Слушатели узнали, что песенный фольклор, который в переводе с английского означает народную мудрость, на протяжении тысячелетий отражает черты национального характера, отношение людей к родной природе, семье и историческим событиям. Лектор Общества «Знание» подробно остановился на жанровом многообразии народной песни, объяснив, что у каждого жанра есть своя поэтика и манера исполнения, и подчеркнул, что народная песня — это живая история, исполненная красок и истины, обнажающая всю жизнь народа.
Особое внимание Иван Березин уделил конкретным жанровым разновидностям и региональным традициям. Слушатели познакомились с любовными, семейными, трудовыми, казацкими, солдатскими, шуточными, духовными и обрядовыми песнями, а также с календарными и свадебными.
Отдельно участники поговорили о стилизации народной песни как инструменте популяризации фольклора: лектор Общества «Знание» продемонстрировал, как современные исполнители сочетают народный материал с многоголосием, битбоксом и электронной музыкой, сохраняя изначальный замысел песни.
Во время акции лекторы Общества «Знание», представляющие многонациональное содружество народов России, — преподаватели истории, краеведы, культурологи и другие эксперты — расскажут слушателям о том, как народы с разными языками, религиями и традициями смогли стать частью одной страны, вместе защищать её и добиваться великих побед, и почему в самые тяжелые моменты нашей истории именно единство народов помогало России выстоять.
По информации Российского общества «Знание»