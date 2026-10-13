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Более 33 тысяч исследований на новых аппаратах УЗИ

Новости / Здоровье

Врачи Саратовской районной больницы проводят исследования на современных УЗИ-аппаратах. Современное оборудование больница получила по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Более 33 тысяч исследований на новых аппаратах УЗИ



УЗИ-аппараты — это диагностическое оборудование для неинвазивного исследования внутренних органов и мягких тканей с помощью ультразвуковых волн. Они широко применяются в медицине: в терапии, хирургии, акушерстве, гинекологии, кардиологии и других областях.

«Нашими специалистами уже проведено более 33 тыс. исследований. УЗИ-исследование – это прекрасный метод диагностики. И вот почему. Во-первых, это безопасно. УЗИ не использует ионизирующего излучения, что позволяет применять его для обследования беременных женщин и детей. Во-вторых, врач видит орган в движении, в реальном времени, что важно для оценки его функции, в третьих, многофункциональность. Метод применяется практически во всех областях медицины для первичной диагностики, контроля лечения и динамического наблюдения», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.

Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».