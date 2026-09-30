На заседании МВК рассмотрели вопросы трудоустройства участников СВО

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В Саратове на площадке специализированного кадрового центра для участников специальной военной операции, открытого по инициативе главы региона Романа Бусаргина, прошло очередное заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Провел заседание заместитель Председателя Правительства области Владимир Попов.Трудоустройство участников СВО стало ключевым вопросом повестки дня.Как отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, поддержка участников СВО и их близких продолжает оставаться приоритетным направлением работы всех ветвей власти региона, общественных и волонтерских организаций.Денис Давыдов напомнил, что с 1 сентября этого года вступил в силу закон Саратовской области, обязующий работодателей со среднесписочной численностью более 100 человек устанавливать квоту для трудоустройства отдельных категорий, в том числе ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, в размере 2%. Проводимый мониторинг показывает, что работодатели Саратовской области уже приступили к квотированию рабочих мест.«Принятый регионом закон и обязанность процедуры квотирования позволит обеспечить дополнительные гарантии занятости ветеранов СВО и повысит их конкурентоспособность на рынке труда. При этом необходимо проводить межведомственную работу, чтобы предлагаемые рабочие места, в том числе квотируемые, соответствовали ожиданиям и потребностям вернувшихся ветеранов», - отметил министр.Также Денис Давыдов обратил внимание, что ветераны СВО могут пройти бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту «Кадры», заключить социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности, а работодатели могут получить поддержку при их трудоустройстве.Директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова рассказала об основных направлениях работы специализированного кадрового центра для участников СВО. Она отметила, что основным направлением является помощь в поиске работы. При этом работа ведется по принципу «одного окна». «Кроме того, рассматриваем различные форматы работы, информационные встречи, в том числе исходя из запросов самих защитников», – озвучила руководитель центра.Подводя итог заседания, Владимир Попов подчеркнул, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО является одним из приоритетных.«Сегодня мы обсудили целый комплекс мер, которые уже работают в регионе. Но останавливаться на достигнутом нельзя – должны быть задействованы все возможные ресурсы: и кадровых центров, и отраслевых министерств, и работодателей. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить нашим ветеранам достойные условия для возвращения к мирной жизни и профессиональной самореализации», – резюмировал зампред.