Парламентские партии продолжат работу на благо избирателей

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Политолог Шмырев о выборах в Госдуму: высокая явка, осознанный выбор"Выборы депутатов Государственной Думы фактически завершены, окончательный итоговый результат будет известен позже со всеми уточнениями, но уже сейчас можно сделать ряд важных выводов. Главный из них – выборы состоялись и продемонстрировали, судя по явке, высокую легитимность. Это подтверждают не только многочисленные высказывания экспертов и общественных деятелей, но и действительно независимых международных наблюдателей, которые отмечали открытость и законность всех процессов в ходе избирательной кампании.По результатам голосования парламентские партии продолжат работу на благо своих избирателей в новом созыве. Безусловное лидерство «Единой России» на текущих выборах обусловлено тем, что во главе регионального списка идет председатель Государственной Думы В.В. Володин. По сути, он является локомотивом партии. Его хорошо знают в регионе по масштабным проектам и инициативам. У партии опытные местные кандидаты-одномандатники Н.В. Панков, А.Ю. Янклович, А.А. Галяшкина. Традиционно второе место у коммунистов во главе с действующим депутатом Госдумы О.Н. Алимовой. Видна также системная работа в регионе ЛДПР и «Справедливой России».Важно отметить, что после снижения в 2016 году явка избирателей на выборах в Госдуму показывает динамичный рост. Это можно объяснить доверием населения в равной степени к выборам, к участвующим в них политическим силам и к формируемому парламенту. В избирательном бюллетене был представлен практически весь политический спектр теми партиями, которые в состоянии провести избирательную кампанию федерального уровня. Таким образом, несмотря на ведущую роль правящей партии, выборы можно считать конкурентными.С первого дня голосования избиратели активно пошли голосовать. В пятницу, несмотря на рабочий день, свой голос отдали почти треть из них.При этом следует подчеркнуть, что в нынешний ЕДГ на территории Саратовской области не было критичных инцидентов и нарушений, могущих привести к закрытию УИКов, отмене результатов и т.д. Ход голосования продемонстрировал хороший уровень организации работы системы избиркомов, достаточный профессионализм членов УИКов, владеющих избирательным законодательством и способных решать разной сложности задачи.Все это создало все необходимые условия для осознанного и ответственного волеизъявления граждан страны", - рассказал политолог Михаил Шмырев.