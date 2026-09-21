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Саратовский политолог отметил высокое доверие жителей к выборам

Новости
Саратовский политолог отметил высокое доверие жителей к выборам


Заведующий кафедрой политических наук Саратовского госуниверситета, руководитель аналитической группы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков:
 
Предварительные результаты выборов, которые известны на данный момент, позволяют подвести промежуточные итоги. Прежде всего, обращает на себя внимание достаточно высокая для парламентских выборов явка. Причем это характерно как для страны в целом, так и для Саратовской области. О чем может говорить этот показатель? Прежде всего это свидетельство стабильности российской политической системы. Несмотря на все внешние факторы, выборы у нас проводятся, проводятся в строгом соответствии с законодательством и без каких-либо серьезных эксцессов. Отечественная электоральная система устоялась и продолжает доказывать свою эффективность. Активное участие граждан в голосовании - это ещё и показатель доверия людей к институту выборов. Если бы россияне не были уверены в прозрачности и легитимности избирательных процедур, вряд ли бы они вообще принимали участие в голосовании. Наконец, высокая явка - это ещё и определенная политическая позиция. Голосуя, жители как бы дают понять, что им не безразлична судьба страны, что они думают о будущем и хотят внести свой вклад в поступательное развитие нашей общей Родины.