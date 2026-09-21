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В Саратовской области после обработки свыше 60 % протоколов уверенно лидируют кандидаты от Единой России

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После обработки более 60 % бюллетеней по состоянию на 4.05 по одномандатным округам уверенно лидируют представители партии "Единая Россия". Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

В Саратовской области после обработки свыше 60 % протоколов уверенно лидируют кандидаты от Единой России

Вячеслав Володин набирает 84,89 % по Саратовскому одномандатному округу № 164.
Антонина Галяшкина - 58,70 % по Балаковскому одномандатному округу № 165.
Николай Панков - 67,86 % по Балашовскому одномандантному округу № 166.
Александр Янклович - 54,32 % по Энгельсскому одномандатному округу № 167.