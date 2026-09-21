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В Калининске построили тротуар вдоль оживленной трассы по просьбе жителей

Новости
В Калининске построили тротуар вдоль оживленной трассы по просьбе жителей

 
В городе Калининске построили тротуар вдоль транзитной дороги в рамках региональной программы, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.
 
Напомним, в рамках региональной программы уже обновлены и построены пешеходные дорожки в 27 районах, на эти цели из бюджета выделено 200 млн рублей.
 
Улицу Пушкина и соединяющуюся с ней улицу 30 лет ВЛКСМ можно назвать транзитными для Калининска: на дороге всегда большой поток автомобилей, и горожанам приходилось или ходить по краю проезжей части, что не всегда было безопасно, или по грязной обочине. Теперь появился новый полноценный тротуар, по которому не страшно гулять с детьми и с детской коляской.
 
«За последние 5 лет благодаря региональной программе в районах Саратовской области благоустроили свыше 130 км тротуаров. Причем, напомню, в первую очередь обновляются подходы к школам, детским садам, больницам, различным домам культуры», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области Фото администрации Калининского района