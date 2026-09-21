Справедливорос не увидел нарушений на выборах

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"Я впервые принимал участие в качестве кандидата в выборах депутатов в Государственную Думу.Партия «Справедливая Россия» оказала мне доверие представлять ее на выборах, за что большое спасибо. Для меня это огромный опыт. Проведены десятки встреч с людьми, что позволило мне глубже узнать проблемы населения.Стоит отметить, что процесс голосования был организован на высоком уровне. Грубых нарушений зафиксировано не было. Голосование проходило три дня. Явка на избирательных участках была высокая. Это подтверждает, что решение о трех днях голосования - правильное и актуальное для жителей. В каждом избирательном участке на 166 округе работали наблюдатели от разных партий и общественных объединений. Это подчеркивает открытость и демократичность голосования", - отметил Ярослав Евгеюк.