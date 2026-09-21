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Высокая явка избирателей продемонстрировала зрелость общества

Новости / Главное в политике
Высокая явка избирателей продемонстрировала зрелость общества

 
Комментарий Александра Гришанцова  (партия «Коммунисты России»)
 
Благодарю всех избирателей, которые в минувшие выходные пришли на участки и реализовали свое конституционное право. Высокая явка по всей стране — от Калининграда до Владивостока — наглядно продемонстрировала зрелость нашего гражданского общества.
Кроме того, в нынешних условиях консолидация общества вокруг руководства страны является необходимым условием для стабильного развития, защиты государственного суверенитета и отражения внешнего давления коллективного Запада. Мы последовательно поддерживаем внешнеполитический курс президента на защиту национальных интересов.
Прошедшая избирательная кампания носила характер честной конкурентной борьбы. На политической арене сошлись партии с самыми разными точками зрения. Наши кандидаты столкнулись с сильными оппонентами. Для нас принципиально важно, что наша программа социальной справедливости находит живой отклик у избирателей. Благодарим наших сторонников за оказанное доверие!