Депутат не зафиксировал нарушений на избирательных участках  

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«Сегодня я лично посетил пять избирательных участков, чтобы оценить организацию голосования на месте. Хочу отметить, что выборы прошли в штатном режиме, без нарушений и с полным соблюдением всех требований действующего законодательства.На участках обеспечены необходимые условия для комфортного и безопасного голосования: работает система видеонаблюдения, присутствуют наблюдатели от партий и общественных организаций, представители избирательных комиссий четко и оперативно выполняют свои обязанности. Все процедуры - от открытия участков до выдачи бюллетеней - осуществляются в строгом соответствии с законом.Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внимательно следить за ходом голосования на всех этапах. Мы продолжим мониторинг до подведения итогов. Наша задача - чтобы выборы прошли честно, открыто и законно».